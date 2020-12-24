〈京東方拚吃蘋果〉明年OLED手機出貨量看增 仍可望分食訂單

蘋果 (AAPL-US)iPhone 12 系列手機今年受疫情影響遞延發表，但也催生出新一波換機潮，根據韓國媒體指出，蘋果明年採用 OLED 面板的手機數量將持續增加，全年上看 1.6-1.8 億支，除韓國三星、LGD 將持續供應新機 OLED 面板外，傳出中國京東方仍有機會在明年分食。

京東方今年兩度未通過蘋果品質審查，確定與 iPhone 12 訂單無緣，但隨著蘋果 iPhone 手機全面改採 OLED 面板，加上蘋果欲降低單一供應商風險，因此，明年仍希望在三星、LGD 外，增加京東方供應 OLED 面板。

韓國媒體報導，在蘋果明年約 1.8 億支 OLED 手機中，三星仍將拿下過半訂單，供應蘋果約 1.3-1.4 億片 OLED 手機面板，剩餘則將由 LGD、京東方分食，其中，LGD 希望拿下約 4000 萬片 OLED 訂單，較今年翻倍，剩餘約 1000 萬片則可望由京東方承接。

市場普遍預期，蘋果明年 iPhone 13 仍將延續今年 iPhone 12 設計，全面採用 OLED 面板，並推出四種型號，其中兩款將採用 LTPO (低溫多晶氧化物) 螢幕，可望進一步提升手機續航力、顯示解析度，而目前三星、LGD 都已具備生產 LTPO 能力。

京東方多次傳出供應蘋果 iPhone 手機 OLED 面板，但始終因良率卡關，韓媒認為京東方將在明年上半年重新申請成為蘋果 OLED 面板供應商，若順利通過，仍可望分食明年蘋果 OLED 面板訂單。