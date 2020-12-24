李秉傑：明年富采投控Mini LED營收占比上看3成

晶電 (2448-TW) 與隆達 (3698-TW) 換股成立富采投控，將於明年 1 月 6 日掛牌上市，晶電董事長李秉傑今 (24) 日表示，Mini LED 應用明年第二季起可望明顯貢獻營收，估明年富采投控的 Mini LED 營收占比可望達 2 至 3 成。

李秉傑今日出席錼創科技 (PlayNitride) 與工研院長期合作計畫簽約記者會，會後受訪時表示，目前 Mini LED 量產在進行最後測試，預計明年 1 月測試結果將出爐，屆時就會推進量產階段，第二季營收貢獻將較為明顯。

李秉傑指出，今年整體 Mini LED 出貨量不到 100 萬台，明年可望快速成長，總規模達到 1000 萬台，由於目前台灣投入業者不多，富采投控占絕大多數市場，預期明年富采投控的 Mini LED 營收占比可望達 2 至 3 成。

李秉傑並認為，由於三星宣布明年將開賣 110 吋 Micro LED 電視，可能因此變 Micro LED 元年，但 Micro LED 目前看來不會取代 Mini LED，各有其應用，預期產品會達到某個平衡點。

晶電與隆達簽署換股成立富采投控，昨 (23) 日為兩家公司最後交易日，將於明年 1 月 6 日，以富采投控重新掛牌上市，開始交易基準價格為每股新台幣 82.8 元。

