淡季不淡 晶電11月營收攀近15個月新高

LED 廠晶電 (2448-TW) 今 (8) 日公告 11 月營收 14.17 億元，受惠車用與感測等訂單需求佳，營運淡季不淡，營收月增 1.4%，年增 10%，寫近 15 個月新高；前 11 月累計營收 131.66 億元，年減 9.88%。

晶電營運已在今年 7 月落底，第三季適逢旺季，營運轉佳，第四季背光產品雖受季節性因素影響，需求下滑，但車用、感測、穿戴式裝置、室內顯示屏、筆電及平板需求佳，營運淡季不淡。

晶電目前藍光產能約 50-60%，今年第四季將台灣 95% 藍光產能，轉為 Mini LED 產能，預期明年在客戶專案開始放量後，稼動率提升，產品組合也會轉佳，目標為 Mini LED 占整體藍光產能的一半。

天風國際證券分析師最新報告指出，納微半導體 (Navitas) 明年可望取得蘋果與所有 Android 品牌快充 IC 訂單，而台積電 (2330-TW) 產能有限，可能將其氮化鎵 (GaN) epi wafer 訂單外包給晶電。

另一方面，郭明錤也大幅調升明年蘋果 Mini LED 裝置出貨量，估至 1000-1200 萬部，晶電將成最大受惠者，最快明年首季可望轉盈。