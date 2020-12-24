〈金融業壓力測試〉銀行明年股利發放要看測試結果臉色

金管會今 (24) 日宣布，啟動銀行業監理壓力測試，金管會強調，我國疫情雖然控制穩定，但國銀明年規劃股利政策時，要把此次壓力測試結果納入考量，審慎衡酌盈餘分派方式。

金管會表示，本國銀行除每年須自行辦理第二支柱壓力測試外，金管會亦不定期辦理監理的壓力測試，目前已分別於 2010 年、2016 年、2018 年辦理過本國銀行整體部位壓力測試，2014 年、2015 年辦理過房貸、營建業授信部位以及大陸暴險壓力測試。

金管會進一步指出，今年適逢低利率環境，又加上新冠肺炎疫情衝擊的時間延長，金管會近期函請本國銀行辦理「110 年度監理壓力測試」，要求銀行以今年底的資本適足性相關資料，在一致的壓力測試情境下，計算其資本適足比率及槓桿比率的變動情形，於明年 4 月底前回復測試結果。

本次測試情境包括：輕微情境與嚴重情境。各項情境因子主要包括：總體壓力情境，設定我國、美國、歐元區、大陸地區及日本經濟成長率下滑、國內失業率上升與房價下跌等因素，導致信用風險增加、債券、股票、外匯及商品市場價格波動加劇等可能增加損失的情境，以及存放款利差縮減和手續費收入減少等對盈餘的影響，以衡量銀行在壓力情境下是否仍具備充足的風險承擔能力。

此外，本次測試首次導入作業風險壓力情境，主要是近期銀行行員挪用客戶款項的舞弊事件頻傳，而遭金管會裁罰的影響，設定輕微及嚴重情境下，銀行遭裁罰並被要求增提作業風險資本，以測試銀行的資本適足性，同時提醒銀行應確實強化內部控制制度，並合理評估發生舞弊事件所可能造成的損失風險。

金管會進一步指出，今年以來疫情蔓延，嚴重衝擊全球經濟金融體系，歐盟及英國金融主管機關為強化銀行損失吸收能力，陸續發布相關股利限制措施，並要求銀行針對股利發放方式，應審慎評估未來不確定性及妥善運用資本以支持經濟發展。

考量相對於其他國家，我國在疫情穩定控制下仍維持正常經濟成長動能，本國銀行獲利雖略受影響，惟資產品質及資本適足情形仍屬穩健。金管會表示，本國銀行於明年規劃今年度盈餘分派時，在依法提列 30% 的法定盈餘公積後，應考量疫情高度不確定性及其對整體經濟發展、獲利能力、資產品質及資本適足性所帶來的影響，加上本次壓力情境的測試結果，在維持資本充實、財務結構健全及可妥適運用資本以支應經濟發展下，審慎衡酌盈餘分派方式。

金管會亦將視個別銀行壓力測試的結果，於必要時要求其採行強化損失吸收能力的監理措施。也蕙持續注意本國銀行整體暴險的風險控管，並重申期望銀行業者持續強化資本，以做為拓展業務及因應環境變化的基礎。