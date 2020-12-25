國人平均國債負擔23.5萬元 高雄市人均負債9萬元最高

財政部最新統計，截至今 (2020) 年 11 月底，平均每人國債負擔 23.3 萬元，較去年底增加 5000 元；若統計至 12 月 18 日，平均每人國債負擔 23.5 萬元。若以地方政府來看，高雄市人均負債 9 萬元最高。

財政部表示，中央政府債務舉借用於籌集資金支應國家重大建設，以加速推行經濟及社會發展計畫，去年舉借 427 億元，債務還本 885 億元，併計後債務減少 458 億元，致年底 1 年以上非自償性債務餘額降為 5 兆 3286 億元，其實有實質減債。

也因此，去年底長債占前 3 年國內生產毛額 (GDP) 平均數 29.7%，續呈逐年下降，且為自 2009 年以來首度低於 30%，距離法定上限尚有 10.9 個百分點；全年國債利息支出 978 億元，占歲出 4.7%。

截至 11 月底最新國債鐘統計，1 年以上債務未償餘額 5 兆 3808 億元，加計未滿 1 年債務 1100 億元 (均為實際數)，按前 1 月底人口數折算，算出平均每人國債負擔 23.3 萬元，較去年底略增 5000 元。

若以地方政府來看，截至 11 月底，地方政府 1 年以上非自償性債務餘額 7474 億元，加計未滿 1 年債務 1421 億元，債務未償餘額為 8895 億元，六都及各縣市中除嘉義市及離島的金門縣與連江縣是零負債外，以高雄市 2490 億元最多，次為新北市 1479 億元，而人均負債則以高雄市 9.0 萬元最高，苗栗縣 6.9 萬元次之。