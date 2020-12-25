〈2021美股展望〉「耶誕行情」開紅好兆頭 華爾街：明年投資重點在於「V」

美股四大指數週四 (24) 皆以紅盤作收，為傳統「耶誕行情」(Santa Claus Rally) 拉開序幕，展望 2021 年，StoneX 全球總體經濟策略師 Vincent Deluard 表示，明年的代表英文字母將是「V」，病毒 (Virus)、疫苗 (Vaccine) 、估值 (Valuations)、波動性 (Volitility) 是重點，投資人可提前因應。

Deluard 警告明年第一季展望嚴峻，預估大西洋兩岸新冠肺炎確診、死亡和封城將創紀錄，他認為 12 月和 1 月低迷的經濟數據可能引發黃金和銅等周期性資產遭到拋售，各國央行勢必出手，阻止全球陷入通縮。

不過第二季疫情將緩解，疫苗施打更普及將釋放被壓抑的需求，加快「通貨再膨脹」(reflation)。產業供應鏈中斷恢復、需求回歸實體商品，創紀錄的淨資產和低債務成本環境將拉高消費，石油巨頭大幅刪減資本支出，將擠壓油市。

Deluard 表示，投資者應該開始布局對通膨敏感的便宜風險資產，不過保險起見，第一季可以透過「反成長交易」對通縮風險避險。他看多黃金、醫療保健類股與日圓，但看空原油期貨。

Deluard 說，下半年投資人應將重點放在通貨再膨脹與經濟重啟交易，包含拉丁美洲股市和西班牙大盤 IBEX 35 指數。

2021 年的「V」開頭代表自還包括還包含估值與波動性，他認為明年價值股將成為市場焦點，而市場的大波動將成為新常態。脆弱、被高估的債券和股票，以及可能破裂的 IPO 泡沫，則是明年的風險。