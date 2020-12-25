A股明年展望 券商看好手機供應鏈

11 月以來，中國法人圈密集調查 30 家手機產業鏈公司前景，反應出法人對於明年手機供應鏈前景興趣十分濃厚。中國券商預期，全球手機市場明年將出現復甦，5G 手機持續的換機潮將帶動產業鏈業績改善。

而在手機產業鏈中，蘋果產業鏈是最受法人圈的青睞。數據顯示，11 月以來，歌爾股份、信維通信、水晶光電、欣旺達、橫店東磁等 13 家蘋果鏈已有數十家法人前往拜訪。

當中信維通信在 11 月以來，已有 76 家法人約訪。信維通信指出，下半年是消費電子產業旺季，也是公司營運旺季，10 月以來公司產能基本處於滿載，各項業務進展順利。

至於橫店東磁在接受法人拜訪時表示，2020 年由於疫情的原因，大多數公司都受到影響，相信大多數公司明年第一季的訂單情況都會有所成長。

(圖片: AFP)

根據中國信通院數據，11 月中國手機市場出貨量為 2958 萬支，年減 15%，5G 手機出貨量達 2014 萬支，比重高達 68.1%。中國中信證券指出，11 月中國手機出貨量持續負成長但仍不減 5G 滲透率提升的趨勢，因此對 2021 年手機出貨量及蘋果產業鏈維持樂觀看法。

中國中信證券認為，5G 手機換機潮將帶動整個產業鏈的業績改善，當中重點推薦光學、傳輸及外觀等三大概念。蘋果新手機發布後產業鏈的產品出貨正迎接高成長，並看好今年第四季的業績表現。

中金公司則提到，2021 年手機出貨量將強勁回升，預計 2021 年全球手機出貨量可望達 15.07 億支，年增 12.1%，不過仍不比疫情前水準。以各季度來看，預計全球 2021 年第一季手機出貨量年增率將轉正。

興業證券指出，在調查後，蘋果手機上游的零組件廠和模組廠第四季訂單排滿，目前部分追加訂單已經排到明年第一季，考慮到新機追加訂單和今年的低基期，明年第一季蘋果手機產業鏈的業績高成長值得期待。

