NOR Flash供不應求 華邦電傳明年上半年逐季漲10% 漲勢看到Q3

NOR Flash 晶片供不應求情形加劇，在需求暢旺下，業者訂單應接不暇，傳出華邦電 (2344-TW) 明年上半年 NOR Flash 產能全數滿載，價格持續調漲，明年首季漲幅 7-10%，第二、三季各季漲幅將分別約 10%，甚至因產能全滿，已暫停客戶下單，避免無法交貨的情形，預期下半年產能將持續滿載。

華邦電不針對價格做評論，僅強調，明年 NOR Flash 市況樂觀，客戶需求持續暢旺，市場仍供給吃緊；法人指出，報價可看到第三季，加上針對部分客戶暫停報價、下單，顯現產能供給相當吃緊。

蘋果今年 iPhone 12 系列新機，為首次全系列機種均採用 OLED 螢幕，加上非蘋陣營新機種也紛紛推出採用 OLED 面板新機種，帶動 OLED 面板外掛 NOR Flash(編碼型快閃記憶體) 晶片需求大增。

另一方面，TWS (真無線藍牙) 耳機近年需求大爆發，除蘋果外，Sony、BOSE、Beats，及手機品牌廠三星、華為，紛紛推出自家 TWS 耳機，且新一代 TWS 耳機支援藍牙 5.0 及主動降噪功能，每支耳機都需搭載 NOR Flash 晶片協助運算。

隨著 TWS 耳機出貨放量，智慧型手機導入 OLED 面板，尤其是 iPhone 12 熱銷，催出今年 NOR Flash 需求大增，但受限記憶體廠未開出新產能，第三季供給已相當吃緊，第四季時業者已啟動漲價，反映無法供貨的狀態。

另外，中芯 NOR Flash 代工產能遭擠壓，也是影響市場供不應求的因素之一。中芯受惠邏輯晶片客戶需求暢旺，本季已將較多產能挪移給邏輯相關晶片使用，擠壓兆易創新 NOR Flash 投片空間，也調漲對其報價，造成 NOR Flash 供應吃緊情況更嚴重。