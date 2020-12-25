傳京東方取得蘋果認證？官方回應：不清楚

周四 (24 日) 陸媒報導指出京東方已經正式通過蘋果的螢幕認證，將在 12 月內開始向蘋果供應 iPhone 12 的 OLED 面板。周五 (25 日) 京東方公關人士出面闢謠，指出不了解實際情況。

同時，中京電子今 (25) 日表示，子公司元盛電子為京東方 OLED 等新型顯示產品核心供應商之一。不過元盛電子目前尚未得到蘋果供應鏈認證，公司會積極關注認證進度並結合市場和客戶需求加強技術發展。結合京東方官方消息，加上供應鏈的情況來看，似乎京東方尚未拿到蘋果認證。

(圖片: AFP)

早在 iPhone 12 推出之前市場就不斷傳出，京東方已打入蘋果供應鏈中，其 OLED 螢幕將為 iPhone 12 系列的兩款機型供貨。

不過在 11 月下旬，韓媒爆料稱，京東方在蘋果的第二次品質檢測中未能通過。同時，蘋果對京東方的第一次審查在今年 9 月就已經開始，只是品管始終未能通過。

12 月下旬，調研機構洛圖科技的報告顯示，京東方已在 12 月通過蘋果的認證，將為 iPhone 12 系列供應 OLED 螢幕。

同時根據來自產業鏈的預測，2021 年三星將為 iPhone 供應 1.3 億片 OLED 面板，京東方將與 LGD 分別為供貨 1000 萬和 4000 萬片。而京東方內部在 2021 年的 iPhone OLED 面板目標出貨量比市場預測增加一倍，達 2000 萬片。

一直以來，京東方嘗試打進 iPhone 螢幕供應鏈中，而一旦能順利切入則將被市場認為是「中國製螢幕的崛起之路」。只要能通過號稱最嚴苛的蘋果認證，被應用在全球銷售量最高、單價最高的智慧手機身上，也就意味著中國製螢幕可以達到世界頂尖水準。

