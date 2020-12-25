亞翔在手訂單473億元 明年營收重返成長

無塵室暨機電工程廠亞翔 (6139-TW) 今 (25) 日舉辦法說會，總經理蔣曉麟指出，目前尚未施工工程合約達 473 億元，約是兩年的營收規模，明年受惠台商回流、半導體業者擴廠，商辦建築、高科技無塵室需求增加，且由於供應鏈轉移至東南亞，台灣、越南業績展望樂觀，營收估重返成長。

亞翔今年受美中貿易戰影響，中國客戶建廠進度放緩，影響整體營收較去年下滑，不過，隨著越南接單效益顯現，加上台灣半導體客戶積極擴廠，累計前 11 月營收 122.96 億元，年減幅收斂至 15.7%。

截至今年第三季為止，亞翔未施工工程合約為 473 億元，已簽約未完工的工程合約為 1388.18 億元；已完工工程包括美商蘋果 (AAPL-US) 龍潭廠新建工程、台積電 F18 P1 至 P6 外的管線工程、旺宏 (2337-TW) 與華邦電 (2344-TW) 的無塵室與機電工程。

展望後市，蔣曉麟指出，目前新接單以台灣為主，比重已過半，包括台灣捷運軌道、商辦大樓，以及高科技廠房，客戶如台積電 (2330-TW)、旺宏、華邦電目前皆有擴廠計畫，台灣業績可望持續成長。

另外，隨著供應鏈轉移至東南亞，蔣曉麟指出，越南今年業績已較去年同期成長倍數以上，明年在趨勢帶動下，越南業績可望再較今年成長，並跟著客戶腳步，持續布局東南亞。

中國方面，蔣曉麟認為，儘管美中貿易摩擦仍在，但中國將持續推動十四五計畫，加上半導體、顯示器行業為中國扶植重點產業，預計明年中國相關業績會緩慢復甦。

蔣曉麟看好，由於今年已是谷底，亞翔明年在台灣、越南帶動下，營收將持續成長，中國則以持平或微增看待。