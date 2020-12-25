三大法人同步買超 合力加碼鴻海、長榮各逾萬張

台股今 (25) 日收 14331.42 點，較前一日上漲 51.14 點或 0.36%，成交值 2127.61 億元，三大法人同步買超，合買 69.55 億元，其中持續青睞航運股與鴻海，分別買超長榮 (2603-TW)3.64 萬張及鴻海 (2317-TW)2.03 萬張。

台股外資及陸資買超 52.74 億元，投信買超 3.87 億元，自營商買超 12.94 億元，外資在期貨市場持續布空單，空單口數今天新增 1231 口，未平倉合約口數達 5748 口。

今天集中市場外資買超較多的個股為，長榮、鴻海、開發金、群創、日月光投控、中鋼、新光金、佳凌、大同、中信金；今天集中市場外資賣超較多的個股為，新纖、彩晶、華邦電、陽明、友達、益航、強茂、玉山金、華新、榮成。

今天集中市場投信買超較多的個股為，友達、華邦電、長榮、群創、華航、開發金、乙盛 - KY、萬海、聯電；今天集中市場投信賣超較多的個股為，大成鋼、泰鼎 - KY、東和鋼鐵、欣興、晶技、中鴻、臻鼎 - KY、啟碁、世紀鋼、景碩。

今天集中市場自營高買超較多的個股為，鴻海、友達、華邦電、長榮、群創、新纖、華新、聯電、晶就科；今天集中市場自營商賣超較多的個股為，開發金、中石化、中壽、華航、金像電、南紡、長榮航、處舒、長興、仁寶。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股集中市場今天收盤站在所有均線之上，技術指標來觀察，有利於短多走勢。