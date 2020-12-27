板卡廠觀望虛擬貨幣熱潮 強化醫療事業拚建營運第二隻腳

虛擬貨幣市場熱絡，今年在疫情影響、疫後各國貨幣寬鬆政策刺激下，比特幣持續改寫歷史新高價，近日再衝上 26000 美元大關，直逼 27000 美元，再度掀起全球挖礦熱潮，顯卡供不應求，不過，經歷 2018 年礦災後，板卡廠普遍保守看待挖礦需求，持續布局醫療市場，在板卡本業外，建立營運第二隻腳。

近期比特幣報價，截至台灣時間 27 日上午 11 點，比特幣已站上 26000 美元大關，最高來到 26963.46 美元，續改寫歷史新高價，統計比特幣從年初約 7000 美元至今一路飆漲約 2.7 倍。

比特幣曾在 2018 年掀起熱潮，但隨著熱潮快速退去，引爆礦災，板卡廠整體庫存水位偏高，拖累近兩年營運，部分業者甚至到今年初仍在去化庫存，因此，板卡業者普遍對於今年挖礦熱潮持觀望態度，認為挖礦屬於「機會財」，並不會將營運主力重壓在挖礦商機上。

經歷 2018 年礦災後，板卡廠除積極去化庫存外，為降低單一市場風險，也逐步跨足醫療市場，運用自身電子業科技優勢，往智慧醫療領域布局，其中，撼訊 (6150-TW)、麗臺 (2465-TW) 等布局腳步較快。

撼訊在 3 年前成立子公司撼衛生醫，跨足醫療領域，今年也加入由生技中心成立的生技醫療加速器，共同開發抗體快篩檢測試劑、抗原快篩檢測試劑及多元檢測平台等產品，其中，抗體快篩研發已取得歐盟 CE 認證，陸續出貨，雖然醫療事業貢獻仍低，但撼訊認為，隨著各國認證陸續通過後，未來 3-5 年醫療事業貢獻可望逐步浮現。

麗臺則有自行研發 AI 健康管理平台、健康手環、血氧儀等，其中，健康手環 H2 Plus，可用於偵測人體心電圖，可望成為未來智慧醫療、醫療風險評估重要工具，目前除在台灣推出外，也正申請美國醫療認證，最快明年量產，樂觀看待明年醫療事業可望翻倍成長，成為營運另一隻腳。

板卡廠近期則受惠比特幣熱潮、零組件吃緊，造成顯卡供不應求，廠商普遍認為吃緊狀態要到明年首季才會逐步緩解，也推升近期營運轉佳，根據廠商已公布的自結財報，撼訊累計今年前 10 月由虧轉盈，純益約達 764.8 萬元，每股純益 0.21 元，麗臺前 11 月純益則達 662 億元，每股賺 0.12 元，全年也可望終結連四年虧損。