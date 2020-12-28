阿里巴巴宣布擴大庫藏股規模至100億美元

受到中國政府反壟斷的調查，阿里巴巴（9988-HK）上周股價急挫逾 10%，股價失守 250 日均線。周一 (28 日) 阿里巴巴宣布在董事會同意之下，庫藏股規模將從 60 億美元增加至 100 億美元，執行期間長達 2 年，至 2022 年底。

資料來源: 東方財富網, 阿里巴巴日線走勢

中國國家市場監管總局日前根據舉報，對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。所謂「二選一」，即要求商店在與阿里巴巴簽訂合作時，需要同時放棄與特定對手合作。

而根據陸媒報導指出，中國國家市場監管總局調查小組已進駐阿里巴巴集團開展調查。調查人員不光調查詢問職員情況，也拿走相關資料。而調查小組反應阿里巴巴集團積極配合詢問及提供相關資料，調查已全部結束。

阿里巴巴這次遭到主管機關調查引發市場關注，主要在於阿里巴巴是中國網科業龍頭，同時「二選一」的問題在中國網科業競爭中存在已久，而且早就有已有不少投訴案件，只是最後大多不了了之。

今年中國中央政治局會議和中央經濟工作會議，都提到要強化反壟斷，防止資本無序擴張。在兩大決定中國政策方向的機構都直指反壟斷問題，業界憂心阿里巴巴只是個開頭。此外也有分析認為這波監管的目的，是要防止這些網科龍頭資本的無序擴張。



