苦啊！阿里巴巴股價遭血洗 軟銀市值噴飛220億美元

由於阿里巴巴遭中國監管機構進行反壟斷調查，週四 (24 日) 阿里巴巴 (BABA-US) ADR 收跌 13.34% 至每股 222 美元，進入熊市，為 7 月 1 日以來的最低收盤價，此消息延燒至阿里巴巴最大股東——總部位於日本的軟銀集團。

軟銀 ADR 週四大跌 4.6% 至 37.25 美元。

軟銀 (9984-JP) (SFTBY-US) 持有阿里巴巴 24.9% 股權，約價值 1430 億美元，甚至大於軟銀目前的市值 1350 億美元，週四阿里巴巴下挫 13% 等於讓軟銀市值縮水 220 億美元以上。

2000 年時，軟銀創始人孫正義（Masayoshi Son）投資友人馬雲這家剛起步的電商公司 2000 萬美元，可謂有史以來最好的風險投資。

軟銀 2020 年一直積極出售資產以籌資執行庫藏股或清償債務，自春季股市遭拋售觸底以來，軟銀股價已經上漲 2 倍以上，使其 ADR 價格登上 20 年高點。軟銀也因該資產出售計畫而出售了一小部分的阿里巴巴持股，但仍持續保有大部分倉位。

軟銀發言人拒絕置評。

與此同時，市場對於此情形將如何衝擊其他中國電商市場的解讀也各不相同。

部分投資人認為，阿里巴巴遭調查的消息不見得有利同業，因為其他大型電商也會面臨更嚴格的審查，例如大型線上零售商京東 JD.com (JD-US) 週四下跌 1.1% 至 84.49 美元。

然而，也有投資人認為這將為其他電商帶來利多，例如網路電商拼多多 (PDD-US) ADR 週四大漲 8.9% 至 152.75 美元。