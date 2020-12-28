〈台股盤中〉電子權值股領軍 航運、記憶體股飆漲停 大漲逾百點再刷新高

美股期貨電子盤走揚，帶動台股 2020 年封關前夕表現續強，今 (28) 日由電子三雄台積電、鴻海、聯發科領軍衝鋒，傳產權值股台塑四寶拉抬助攻，盤面上記憶體、航運族群人氣強強滾，指數盤中大漲逾百點，最高站上 14450.51 點，刷新歷史新高，預估今日成交量將達 2800 億元。

電子權值股方面，台積電、鴻海盤中維持超過 0.5% 的漲幅，其中，台積電早盤開低後，盤中震盪走高，力拚站穩 5 日線；聯發科表現最強勢，股價開高走高，最高漲逾 3%，站上 737 元；聯電、台達電也有超過 1% 的漲幅；股王大立光表現最弱勢，跌幅逾 0.5%。

記憶體族群受惠 NOR Flash、DRAM 市況轉佳，價格走揚，華邦電大漲超過 8%，逼近漲停價 29.35 元，旺宏、十銓漲幅也超過 6%，南亞科大漲半根停板，威剛也上漲逾 2%。

新冠肺炎疫情造成全球產業出貨調整，造成貨櫃輪大缺櫃，航運族群在缺櫃、運價調漲題材發酵下，長榮、陽明、萬海、四維航、新興、中櫃同步強攻漲停價鎖住，益航、台航、裕民、中航也大漲超過半根停板。

鴻海集團旗下鴻華先進科技與帝寶共同宣布策略聯盟，壯大電動車開放平台 MIH 聯盟，受此利多消息激勵，帝寶股價跳空漲停，站上 64.6 元。

聯發科昨日宣布旗下絡達將以每股 22 元，斥資約 15 億元，收購九暘 100% 股權，激勵九暘股價跳空開高，開盤直奔漲停價 20.9 元鎖住，盤中委買單高掛超過 24 萬張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，受到美國政府通過刺激經濟方案，資金行情簇擁下，帶動台股再創高，但相對國際股市仍處高檔震盪，台股創高後可能有明顯壓力存在，加上今日成交量低於月均量，且電子股成交比重低於 7 成，短線雖有機會維持強勢，但預期可能很快就會進入橫向整理格局。