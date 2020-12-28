12月CCI微跌 投資股票信心脫離低點連2彈

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (28) 日公布 12 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 70.9 點，月減 2 點，近 5 個月來信心水準值差異不大，而 6 項調查指標中有 2 項指標上升，以投資股票信心上升最多，從歷史低檔連 2 月彈升，反映投資人對台股處在高點震盪，信心逐漸增強。

台經中心指出，12 月上升幅度最多的指標是「未來半年投資股票時機」, 本月調查為 38.6 點，月增 3.4 點；其次為「未來半年家庭經濟狀況」87.15 點，月增 1.55 點，此指標自 6 月起已呈上升趨勢。

而下降幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查總數 111.65 點，月減 13.55 點，並來到 4 個月低點；其次為「未來半年國內就業機會」61.95 點，月減 2.85 點，為連跌 6 個月，反映疫情對就業信心的衝擊；「未來半年國內經濟景氣」為 84.9 點，月減 0.35 點。

此次下降幅度最少的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果為 41.15 點，月減 0.2 點，台經中心表示，今年整體趨勢呈現下滑。

從絕對水準來看，五項指標偏向悲觀，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。

另外，台經中心公布「購買房地產時機」指標，調查結果為 114.8 點，與上月持平。

台經中心說明，相較於「購買耐久性財貨」(例如房屋、汽車、電腦、家電等物品)，民眾本次對於購入房地產的信心較足。

而健康指標調查中，「目前健康狀況」調查結果為 85.4 點，較上月下降 0.8 點，「預期健康狀況」指標 83 點，月減 3.2 點。

12 月消費者信心指數調查是由台經中心主辦，輔仁大學 AI 人工智慧發展中心、健康力公司和台灣房屋集團調查協辦。