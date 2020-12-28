〈焦點股〉鴻海MIH電動車聯盟壯大 車燈三雄、裕隆集團股開趴

台股進入封關周，今 (28) 日在內資、集團作帳行情帶動下，指數盤中漲逾百點，再度改寫歷史新高，車燈製造商帝寶 (6605-TW) 因加入鴻海「MIH 聯盟」利多加持，股價強勢亮燈漲停，車燈三雄同步受買盤青睞；此外，市場看好裕隆 (2202-TW) 未來可望透過 MIH 開放平台，成為蘋果電動車供應鏈的一員，股價連兩天強漲。

鴻海昨天宣布，旗下鴻華先進與帝寶簽署合作意向書，策略結盟，在帝寶正式加入電動車開放平台 MIH 聯盟後，將深化開發平台的技術底蘊，打造更智能化的車燈產品，在利多消息發酵下，帝寶今日股價直奔漲停，來到 64.6 元。

帝寶上周召開法說，股價率先登頂，公司表示，第 2 季受疫情及專利侵權和解的影響，單季轉虧，每股虧損 0.49 元，不過，第 3 季重新回到獲利軌道，單季營收升到 38.26 億元，稅後純益 2.37 億元，創 6 季最高，第 4 季與明年第 1 季進入車燈旺季，營運可望持續回溫。

麗清 (3346-TW) 今日盤中股價同步觸及漲停 50.9 元，創逾 2 年 3 個月新高，麗清 LED 車燈模組主要供應中國市場，在對岸車市銷售強勁帶動下，麗清 9、10、11 月營收均呈雙位數成長，此外，麗清已接獲美系客戶 LED 車燈控制模組大單，2021 年將小量出貨，逐步貢獻營收。

聯嘉 (6288-TW) 挾專利技術競爭優勢，長期訂單能見度高，聯嘉日前透露，目前訂單能見度已看到 2026 年，法人預估未來至少 5 年其營收有望保有每年雙位數成長，亦即每年營收將增長 10-15 億元。聯嘉今日盤中在買盤敲進下，股價強勢翻紅拉高，一度漲逾 2%。

此外，裕隆攜手鴻海合作推動 MIH 聯盟，被市場點名可望打入 Apple Car 供應鏈，上周五獲外資大買爆量攻上漲停後，今日股價再度漲逾半根停板，最高來到 44.75 元，大幅超過 10/19 減資後復牌首日的 40.3 元，集團旗下的江申 (1525-TW)、裕融(9941-TW) 漲勢盤中也分別漲逾 4%、1%。

裕隆擺脫虧損包袱，今年前三季稅後純益 15.09 億元，每股純益 1.54 元，優於去年同期虧損 25.07 億元，若全年賺錢，配息率有望優於過去 45-54% 水準，法人看好，在旗下裕日車、中華及裕融等第四季獲利挹注下，裕隆第四季獲利有望再優於第三季。