【街口投信】股市及債市週報

【股市】

由於上週英國出現變種冠狀病毒的感染情況，市場對新型變種病毒恐將再度衝擊經濟成長的擔憂下，股市再次出現賣壓，而賣壓特別集中在旅行相關股票上。許多歐洲以及其他地區國家，對來自英國的遊客實施旅行限制。但是，包括世界衛生組織在內的許多專家表示，Pfizer 和 Moderna 的冠狀病毒疫苗可能會有效抵抗這種新變異，並且病毒的變異速度要比流感慢。此外，法國於週三重新開放了與英國的邊境，要求到達邊境的旅客的冠狀病毒檢測結果為陰性，該項放寬旅行限制的消息刺激了旅遊和休閒類股的反彈上漲。不過，美國總統川普不認同新刺激方案後，政策的不確定性令市場人氣承壓，加上年底獲利賣壓顯著下，整周市場出現漲跌不一情況。

街口投信分析英國為遏制變種的冠狀病毒而採取嚴厲的新封鎖措施，以及全球各地封城令恐將再起的疑慮，皆將衝擊經濟復甦動能，壓制了投資者的情緒。加上距離年底僅剩一週的時間，投資人退場觀望氣氛濃厚，短線賣壓可能因此浮現。在年底成交量降低時刻，疫情的變數仍將造成市場再度劇烈波動。投資者還密切關注疫苗推出的進度，美國疾病預防控制中心表示，截至上周已經進行超過一百萬次疫苗接種，遠低於公共衛生官員先前所訂定年底施打 2000 萬劑的目標。疫苗施打進度緩慢，也將影響未來有效控制疫情的時間表。此外，在川普總統要求修改政策內容下，美國最新刺激方案的發展依然可能出現變數，將成為本周關注焦點。

【債市】

上週美國國會通過龐大疫情紓困和政府撥款合併法案，但川普要求修改法案內容，包括把發放給多數美國人的紓困支票金額由 $600 提高至 $2,000，儘管共和黨議員對於提高紓困金額保持反對態度，但市場預期最終仍會有刺激方案出爐，此外，全球疫情仍持續升溫，但各國疫苗陸續施開始打仍使投資人對中長期經濟復甦感到樂觀。

由於整體消息面偏樂觀，J.P. Morgan EMBIGD 指數上周上漲 0.59%，已連續第八週走高，根據 EPFR 資料顯示，截至 12 月 23 日止一週，新興市場債券基金通周淨流入 285 億美元，資金已連續 25 周呈現淨流入。本周五為元旦假期，僅有四天工作日，街口投信分析許多交易員將延續上周聖誕假期連續放假，預計債券市場交投將維持清淡，儘管財政刺激方案仍未出爐、疫情持續升溫，但金融市場對此反應平靜，若無重大消息指引，預計本周市場將維持高檔震盪，流動性需待明年初才會逐漸恢復。

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