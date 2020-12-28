〈大樹法說〉看準中國醫保政策調整 將攜手日本SUGI藥局搶攻市場

連鎖通路藥局大樹 (6469-TW) 今 (28) 日召開法說會，董事長鄭明龍表示，中國近年調整醫保制度 (如台灣健保制度)，將大開自費用藥市場大門，看準此商機，規劃兩年後攜手日本連鎖藥局通路 SUGI 藥局(スギ薬局) 進軍市場。

鄭明龍指出，中國近年大幅修改醫保制度，包括降低藥品補助費用，可補助的藥品減少等，在民眾用藥需求不減下，會轉往購買自費藥品，預期醫藥界會有一波轉型，目前中國前四大藥局陸續設立自費部門，目前中國仍以傳統處方藥為主的藥局佔多數，成長空間可期。

大樹看準此趨勢，預計 2022 年攜手合作夥伴 SUGI 藥局，進軍中國市場，鄭明龍指出，雙方目前僅有共識，尚未對展店、營運策略有確切詳細規劃。

大樹日前取得日本 SUGI 藥局台、中、港、澳獨家代理權，共同搶攻亞洲區域健康照護新商機，除將進軍中國市場外，台灣首個 SUGI 藥局店中店預計下季亮相，另外，因日本藥品進口台灣，審查期長達半年，目前僅約 100 個品項審核通過，因此大樹與 SUGI 藥局共同開設的複合店預計明年第 2 季底、第 3 季初推出。