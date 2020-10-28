大樹明年展店速度放緩 未來透過整併拓展營運規模

藥品連鎖通路商大樹 (6469-TW) 全台店數逼近 200 家，但明年展店速度將放緩，但大樹近期持續布局電商平台，為強化線上、線下結合效益，整體店數仍需持續擴充，因此公司將將透過整併其他藥局提升，目標全台實體門市規模達上千家。

大樹前年開始推電商平台，去年已達損平，今年隨著疫情升溫，消費者轉往藥局電商平台購買防疫產品，藉此打開電商知名度與銷量，不過大樹坦言，目前電商平台競爭壓力仍大，業績成長空間相對有限。

大樹表示，成立電商平台，目標是與線下藥局通路結合，消費者在線上訂購商品後，可直接到藥局取貨，但目前大樹旗下近 200 家門市已達單一公司的飽和點，再拓展直營門市已有難度，但就線上、線下整合的概念來看，全台 1000 家門市才具效益。

大樹目前商圈型門市約 200 家，預計 2022 年前增至 240 家、2025 年開設 300 家，受限台灣市場，單一企業所開設的商圈型門市極限僅能來到 300 家左右、難以突破，因此明年將新增社區、醫院型門市，預計 2025 年前拓展 200 間門市；另外，去年併購博登藥局打造的特約型門市，全台約有 60 家，未來將透過整併方式，讓此類型門市可達 500 家規模，預計 2025 年全台突破千家門市。

大樹表示，第 4 季為流感季節高峰，也是感冒藥品銷售旺季，不過今年疫情蔓延，民眾衛生習慣提升，藥品銷售量下滑，其中，口服與外用感冒藥品，今年整體營收比重下滑 1%，法人估，本季獲利將與去年同期持平。