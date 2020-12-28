環泥混凝土出貨續增 明年營收估增1成

環泥 (1104-TW) 今 (28) 日召開法說，公司認為，明年在轉投資的新竹新廠加入下，混凝土出貨量將衝 200 萬立方米，且價格在砂石成本支撐下可望持穩，石膏版也會較今年回溫，營運展望正向，法人則估，環泥明年營收估增 1 成，獲利成長可望更佳。

環泥表示，今年自有 7 個廠房出貨約 150-160 萬立方米，加上轉投資持股 55% 的台中廠全年也出貨 20 萬立方米，全年總出貨量落在 170-180 萬立方米。

展望明年，環泥認為，在台商回流、科技業建廠、新建案等需求持續帶動下，混凝土出貨動能也將延續，加上新竹廠加入，全年出貨量將衝 200 萬立方米，環泥表示，新竹廠規劃預計 1-2 年內達到年產 20 萬立方米。

價格方面，環泥指出，主要還是會跟著原料砂石價格走，砂石漲就會反應成本，而目前看起來砂石價格向下不易，也將支撐混凝土報價。

而在石膏板方面，環泥認為，受到疫情衝擊裝潢市場，今年面臨衰退，但目前不動產市況佳，隨著商辦、建案等陸續完工，也將帶動裝潢需求，明年可望逐季回溫，狀況將較今年好轉。

法人則預估，在混凝土價格持穩、出貨續成長，加上石膏板業務回溫下，環泥明年營收年增 1 成，獲利增幅則可望更優；以環泥業務營收占比來看，混凝土 67-68%、石膏版 17-18%、水泥 15%。