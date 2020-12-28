懷特擴大新藥適應症 乳癌合併療法臨床試驗下季完成收案

美吾華 (1731-TW) 集團旗下懷特生醫 (4108-TW) 擴大新藥適應症，與長庚、義大攜手合作，針對女性乳癌進行「化療」合併「癌因性疲憊症」的治療藥物臨床試驗研究，預計明年第 1 季完成收案，並將結果投稿致國際醫學期刊。

懷特表示，乳癌患者在化療過程中，會出現各種副作用，如癌因性疲憊症是會讓患者陷入嚴重疲態的狀況，不僅影響生活品質，甚至會因身體體力不堪負荷，導致治療被迫中斷而影響存活率。

據世界衛生組織 (WHO) 最新統計，乳癌新增人數已經超越肺癌，成為全球最常見的癌症，台灣乳癌新增人口約 1.3 萬人，且患者越早確診、治療，存活率就越高，乳癌病患第 1、2 期的 5 年存活率超過 9 成、3 期約 75%，4 期則僅有 30%。

懷特開發的新藥持續擴大適應症臨床研究，其中攜手長庚、義大等多家醫療團隊，進行乳癌臨床試驗，以癌疲憊治療藥物合併化療，提升病人完治率，順利完成整個化療療程，同時減少化療毒性，該臨床研究收案進度已達 8 成，預計明年第一季完成，後續將研究成果投稿至國際醫學期刊。

另外，懷特旗下懷特血寶凍晶注射劑將擴大適應症，主要適應症為血小板低下紫斑症，並完成人體二期臨床試驗，該新藥可提高體內免疫細胞活性、並殺去除癌細胞，目前也針對新冠肺炎重症患者產生的細胞激素風暴進行治療，目前已與美國 CRO(委託研究機構) 公司及美國醫學中心接洽，後續將向美國 FDA 遞件申請緊急臨床試驗許可，初步規劃收案 10 人，以治療中度至重度的新冠肺炎患者為主。

懷特認為，目前許多正在開發的新冠新藥多為口服用藥，不過重症患者幾乎住在加護病房，且必須依賴呼吸器，難以使用口服藥品，因此，血寶凍晶注射劑為針劑產品，有助未來臨床試驗開發。