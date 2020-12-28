〈美股盤前要聞〉川普簽署疫情紓困法案 美股期貨上揚

美國總統川普簽署了 9000 億美元的新紓困法案，美股期貨在週一 (29 日) 上揚。

1. 川普簽署 9000 億美元經濟刺激法案

美國總統川普在周一正式簽署規模 9000 億美元的經濟刺激法案。川普在最後一刻簽署法案後，成功避免美國政府周二關門，同時全美國民也能領到 600 美元的紅包。美股期貨在週一走升，道瓊期貨漲 0.57%，標普 500 期貨漲 0.71%，斯達克 100 期貨漲 0.66%。

在川普簽署之前美國《華盛頓郵報》引述三名熟悉川普計畫的知情人士指出，川普將在美東時間週一晚間的最後期限前簽署經濟刺激法案，避免美國政府關門。

市場預期他後續還是會推動大幅增加聯邦政府給美國人的現金發放額度至 2000 美元。不過，由於川普並未直接明確表示將否決法案，白宮仍為川普簽署法案做好準備。此外，只要川普不在 10 天內否決國會通過法案，即使不簽署，法案也會在 10 天後自動生效。

2. 比特幣快速衝過 28000 美元

就在多數人仍放著聖誕假期之時，全年無休的比特幣交易在周日 (27 日) 期間衝破 28000 美元，距它站上 27000 美元只花了數個小時。儘管周一交易價格回落至 27000 美元下方，近 7 日漲幅仍達 10% 以上。

值得一提的是，僅僅兩周之前的 12 月 16 日，比特幣才剛升破 20000 美元心理關卡，3 年前比特幣在此處開啟了史詩級崩跌，一路滑落到近 3000 美元，這次突破後仍繼續衝高，無所畏懼。

年初至今，比特幣上漲了超過 275%。根據 Statista 數據，比特幣最高時的市值達到 5123.4 億美元，在上市公司足以排名第 8，位於阿里巴巴的 5454 億美元和騰訊控股的 5097 億美元之間。

3. 美新冠肺炎死亡病例數全球最高

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的數據顯示，全球新冠肺炎疫情死亡病例數上升至近 177 萬人，全世界已確診的病例已上升至 8083 萬例。

美國累積死亡人數達到 33 萬 3,129 例，全球最高，確診病例數為 1913 萬 6,158 例。美國加州的住院人數上升至歷史新高，該州的總死亡人數上升至 2 萬 4,220 人。

知情人士表示，阿斯利康 (AZN-US) 和牛津大學生產的新冠肺炎疫苗最早有望本週一獲得英國批准。阿斯利康執行長 Pascal Soriot 週日表示，研究人員認為，雖然還需進行更多測試以確保提高疫苗功效，但認為阿斯利康疫苗應該對變種病毒仍有效。

4. 美股樂觀中仍令人不安 因融資餘額創下新高

年底前各投資機構發表對明年股市看法，基本上仍押注牛市持續。但最新公布的一項數據，卻可能為過於樂觀的情緒敲響警鐘。

美國金融監管局 (FINRA) 公布數據，截至 11 月，投資者在他們的投資組合中借入創紀錄的 7221 億美元，打破了 2018 年 5 月所創下的 6689 億美元紀錄。

這個里程碑足以使股票市場有理由擔憂，因為在 2000 年及 2008 年股市的動盪時期，融資餘額 (margin debt) 的高點都先於股市崩跌出現

5. 調查：美國今年年末購物旺季零售額增長 3%

根據萬事達卡 (Mastercard) 的調查數據顯示，美國今年 10 月 11 日至 12 月 24 日年底購物旺季期間，整體零售額成長了 3%，好於市場預期。

數據顯示，10 月 11 日至平安夜期間，美國整體零售額成長了 3%。其中，與 2019 年相比，美國線上銷售額增長了近 50%，占整體銷售額的 19.7%，高於去年的 13.4%。

從類別上來看，家居相關相關的銷售表現最為強勁，與 2019 年相比，家用家具和擺設的銷售額增長了 16.2%，家居修繕的銷售額增長了 14.1%。電子產品和家電的銷售額則是僅增長了 6% 左右。而服飾及奢侈品的銷售表現最差，分別下跌了 19% 及 21%。

百貨商店的銷售表現依舊不佳，下跌了 10% 以上，不過該類別線上銷售額增長了 3.3%。在疫情期間，許多零售商都見到實體店的顧客減少，越來越多的消費者選擇上網購物。