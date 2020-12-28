〈美股早盤〉川普簽署紓困及支出法案 三大指數喜衝新高

美國總統川普趕在聯邦政府週二關門前簽署支出法案，美股週一 (28 日) 全線高開，道瓊工業指數漲逾 150 點或 0.6％，那斯達克指數漲 0.9%，標普 500 指數漲 0.7％，三大指數再衝歷史新高，費半也漲 1.2％。

外媒報導，川普週日 (27 日) 晚間意外簽署一項 2.3 兆美元的支出法案，其中包含規模 9000 億美元的紓困方案，繼續為國內企業和個人提供救濟金，同時避免聯邦政府陷入停擺。

根據美國國會敲定方案，紓困計畫包含向每人發放 600 美元現金，每週向失業人士發放 300 美元現金，以及其他向國內企業、學校等方面的補助資金等。

因預計薪資援助將為受到疫情重創的產業帶來緩解，航空股週一開盤普遍走高，美國航空 (AAL-US)c 和聯合航空 (UAL-US) 分別上漲 3.3％和 1.9％，西南航空 (LUV-US) 漲 1.6％，達美航空 (DAL-US) 漲 1.4％。

英國和歐盟上週四 (24 日) 達成歷史性的脫歐貿易協議，有助於刺激風險偏好，上週末在歐洲啟動的大規模疫苗接種活動也為市場增添樂觀情緒。

對疫苗主導經濟復甦的押注，加上各國財政和貨幣刺激雙管齊下，今年有望推動標普 500 指數漲約 15％，受惠於疫情需求，蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨頭成為主要驅動力。

疫情消息面，美國防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 週日警告，聖誕節和新年假期過後，新增確診病例可能激增。輝瑞和 Moderna 新冠疫苗本月起已在美國分配，迄今為止，美國已有超過 100 萬人接種疫苗。

截至台北時間週一 (28 日)22 時許：

道瓊指數上漲 169.83 點或 0.56%，暫報 30269.70 點

那斯達克上漲 109.14 點或 0.85%，暫報 12913.88 點

標普 500 指數上漲 26.04 點或 0.70%，暫報 3729.10 點

費半上漲 32.01 點或 1.16%，暫報 2782.25 點

台積電 ADR 上漲 1.31% 至每股 107.36 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.950%

紐約輕原油下跌 0.27% 至每桶 48.10 美元

布蘭特原油下跌 0.08% 至每桶 51.25 美元

黃金上漲 0.59% 至每盎司 1894.30 美元

美元指數下跌 0.12% 至 90.14 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤下跌 1.43％，至 218.83 美元。

受中國政府反壟斷調查，阿里巴巴上週股價急挫逾 10％。在董事會同意下，阿里巴巴週一 (28 日) 將庫藏股回購規模自 60 億美元上調至 100 億美元，實施期限為 2 年，至 2022 年底，然而此舉仍未緩解市場對於反壟斷調查的擔憂。

AstraZeneca(AZN-US) 早盤上漲 3.36％，至 50.15 美元。

英國《金融時報》引述政府官員說法報導，英國監管當局即將批准阿斯利康與牛津大學合作研發的新冠疫苗，最快將在週二 (29 日) 宣布。

根據政府數據顯示，若阿斯利康疫苗在未來幾天內獲准，最快將在下週推出。知名醫學期刊《刺胳針》(The Lancet) 主編 Richard Horton 曾表示，阿斯利康新冠疫苗的全球使用率可能超過其他疫苗。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 2.3％，至 677 美元。

印度公路交通與運輸部長 Nitin Gadkari 週一 (28 日) 證實，特斯拉將自 2021 年初起進軍印度市場，首要之務為銷售，並根據市場需求考慮組裝和製造業務。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)10 月曾推文表示將在 2021 年進入印度市場，馬斯克當時態度便相當堅定。

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 23:30 將公布達拉斯 Fed 製造業活動指數，預期 10.2，前值 12.0

華爾街分析：

PineBridge Investments 多重資產投資組合經理 Hani Redha 表示：「一夜間，我們意外獲得刺激方案，從經濟上來說，這在艱難的冬季為我們帶來主要支撐。」

Evercore ISI 投資組合策略主管 Dennis DeBusschere 發布報告指出：「新法案的規模大到足以對個人產生顯著影響，必須忽略令人失望的現金支票所帶來的噪音，將注意力集中在實現 2021 年強勁經濟復甦，尤其是服務業方面的準備上。」