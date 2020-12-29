〈美股盤後〉蘋果締新高紀錄 三大指數齊刷歷史新高

週一 (28 日) 美國總統川普正式簽署規模 9000 億美元的經濟刺激法案，避免了政府停擺，並為經濟復甦提供了急需的動力，十年期美債殖利率走高，美股新的一週開局表現強勁。

旅遊、航空、郵輪類股走高，蘋果領軍大漲，聯電 ADR 暴漲逾 4%，道瓊、標普、那指等三大指數創歷史新高。標普 500 指數今年已上漲 15.6%，道瓊指數則上漲了 6.6%，那指迄今飆升 43.7%。

美國眾議院週一將投票表決 2,000 美元紓困支票法案，但即使該法案通過，外界預料共和黨控制的參議院將會予以否決。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 8110 萬例，死亡數突破 177 萬例，美國累計確診超過 1922 萬例，累計死亡數超過 33.4 萬。

週一 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 204.10 點，或 0.68%，收 30,403.97 點。

標普 500 指數上漲 32.30 點，或 0.87%，收 3,735.36 點。

那斯達克指數上漲 94.69 點，或 0.74%，收 12,899.42 點。

費城半導體指數下跌 5.94 點，或 0.22%，收 2,744.30 點。

標普 11 個主要板塊中僅能源、材料收跌，通訊服務、非必須消費品和資訊科技領漲。(圖片：Finviz)

焦點個股

科技五大天王氣勢如虹。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.58%；臉書 (FB-US) 上漲 3.59%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.30%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.51%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.99%。

道瓊成分股漲多跌少。迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.96%；Visa (V-US) 上漲 1.88%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.51%；可口可樂 (KO-US) 上漲 1.33%；高盛 (GS-US) 上漲 1.32%。

費半成分股多收低。高通 (QCOM-US) 下跌 0.71%；AMD (AMD-US) 下跌 0.23%；英特爾 (INTC-US) 持平；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.72%；美光 (MU-US) 上漲 0.11%。

台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.066% 至每股 106.15 美元，創歷史次高。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.22%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.96%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.23%。

個股消息

中國監管機構上週四 (24 日) 對阿里巴巴展開反壟斷調查，週一阿里巴巴宣布擴大庫藏股規模從 60 億美元增至 100 億美元，為期 2 年至 2022 年底，阿里巴巴 ADR (BABA-US) 週一收漲 0.16%。

天風國際分析師郭明錤認為 Apple Car 可能延至 2028 年才亮相，而非外傳的 2024 年，目前市場對 Apple Car 過於樂觀。儘管如此，蘋果週一漲逾 3.58% 至每股 136.69 美元，創歷史新高，市值來到 2.32 兆美元。

Novavax 宣布旗下新冠疫苗進入後期階段，向美國和墨西哥的約 115 個地點招募多達 30,000 名受測者。Novavax (NVAX-US) 下跌 9.66%。

英國本週有望批准阿斯利康和牛津大學聯合研發的新冠疫苗，阿斯利康 (AZN-US) 上漲 1.77%。

預期因應明年旅遊需求反彈，摩根大通收購信用卡獎勵計劃管理商 cxLoyalty 的旅遊和獎勵業務。摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.66%。

微博 (WB-US) 週一下跌 13.50% 至每股 38.33 美元。該公司發布 2020 年第三季財報優於預期，淨營收達 4.657 億美元，但平均日活躍用戶增速放緩。

經濟數據

達拉斯 Fed 製造業活動指數報 9.7，預期 10.2，前值 12.0

華爾街分析

美國總統川普正式簽署規模 9000 億美元的經濟刺激法案，週一美債殖利率曲線略微陡峭，高盛目前研判，歸功這一輪新的刺激，預計第一季美國 GDP (國內生產總值) 將增長 5%。

Bridge Advisors 投資長 James Meyer 表示，儘管刺激法案的好處不會馬上在下周的 12 月公布數據反映出來，但美股將持穩走高，因投資者看到長達數月的財政法案將得以解決。

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 認為，股市上漲的五大利多 (聯邦刺激法案、FOMC 刺激計畫、疫苗推出、政府分裂狀態和未出現 W 型衰退) 大體上仍在，在這些改變之前，美股中長期前景將是積極正向的。

美銀財富管理首席股票策略師 Terry Sandven 表示，股市似乎有望在年底高收，政府出台新刺激措施，為經濟穩定提供一定程度的保障，因應新冠病毒 (Covid-19) 的醫學進步繼續發展，宏觀環境對股市有利。