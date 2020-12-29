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〈美股盤後〉蘋果締新高紀錄 三大指數齊刷歷史新高

鉅亨網編譯羅昀玫
蘋果締新高紀錄 三大指數齊刷歷史新高 (圖片：AFP)
蘋果締新高紀錄 三大指數齊刷歷史新高 (圖片：AFP)
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美股盤後標普那指費半道瓊指數新冠川普刺激紓困法案新冠病毒疫苗

週一 (28 日) 美國總統川普正式簽署規模 9000 億美元的經濟刺激法案，避免了政府停擺，並為經濟復甦提供了急需的動力，十年期美債殖利率走高，美股新的一週開局表現強勁。

旅遊、航空、郵輪類股走高，蘋果領軍大漲，聯電 ADR 暴漲逾 4%，道瓊、標普、那指等三大指數創歷史新高。標普 500 指數今年已上漲 15.6%，道瓊指數則上漲了 6.6%，那指迄今飆升 43.7%。

美國眾議院週一將投票表決 2,000 美元紓困支票法案，但即使該法案通過，外界預料共和黨控制的參議院將會予以否決。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 8110 萬例，死亡數突破 177 萬例，美國累計確診超過 1922 萬例，累計死亡數超過 33.4 萬。

週一 (28 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 204.10 點，或 0.68%，收 30,403.97 點。
  • 標普 500 指數上漲 32.30 點，或 0.87%，收 3,735.36 點。
  • 那斯達克指數上漲 94.69 點，或 0.74%，收 12,899.42 點。
  • 費城半導體指數下跌 5.94  點，或 0.22%，收 2,744.30 點。
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標普 11 個主要板塊中僅能源、材料收跌，通訊服務、非必須消費品和資訊科技領漲。(圖片：Finviz)

焦點個股

科技五大天王氣勢如虹。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.58%；臉書 (FB-US) 上漲 3.59%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.30%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.51%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.99%。

道瓊成分股漲多跌少。迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.96%；Visa (V-US) 上漲 1.88%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.51%；可口可樂 (KO-US) 上漲 1.33%；高盛 (GS-US) 上漲 1.32%。

費半成分股多收低。高通 (QCOM-US) 下跌 0.71%；AMD (AMD-US) 下跌 0.23%；英特爾 (INTC-US) 持平；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.72%；美光 (MU-US) 上漲 0.11%。

台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.066% 至每股 106.15 美元，創歷史次高。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.22%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.96%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.23%。

個股消息

中國監管機構上週四 (24 日) 對阿里巴巴展開反壟斷調查，週一阿里巴巴宣布擴大庫藏股規模從 60 億美元增至 100 億美元，為期 2 年至 2022 年底，阿里巴巴 ADR (BABA-US) 週一收漲 0.16%。

天風國際分析師郭明錤認為 Apple Car 可能延至 2028 年才亮相，而非外傳的 2024 年，目前市場對 Apple Car 過於樂觀。儘管如此，蘋果週一漲逾 3.58% 至每股 136.69 美元，創歷史新高，市值來到 2.32 兆美元

Novavax 宣布旗下新冠疫苗進入後期階段，向美國和墨西哥的約 115 個地點招募多達 30,000 名受測者。Novavax (NVAX-US) 下跌 9.66%。

英國本週有望批准阿斯利康和牛津大學聯合研發的新冠疫苗，阿斯利康 (AZN-US) 上漲 1.77%。

預期因應明年旅遊需求反彈，摩根大通收購信用卡獎勵計劃管理商 cxLoyalty 的旅遊和獎勵業務。摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.66%。

微博 (WB-US) 週一下跌 13.50% 至每股 38.33 美元。該公司發布 2020 年第三季財報優於預期，淨營收達 4.657 億美元，但平均日活躍用戶增速放緩。

經濟數據

達拉斯 Fed 製造業活動指數報 9.7，預期 10.2，前值 12.0

華爾街分析

美國總統川普正式簽署規模 9000 億美元的經濟刺激法案，週一美債殖利率曲線略微陡峭，高盛目前研判，歸功這一輪新的刺激，預計第一季美國 GDP (國內生產總值) 將增長 5%。

Bridge Advisors 投資長 James Meyer 表示，儘管刺激法案的好處不會馬上在下周的 12 月公布數據反映出來，但美股將持穩走高，因投資者看到長達數月的財政法案將得以解決。

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 認為，股市上漲的五大利多 (聯邦刺激法案、FOMC 刺激計畫、疫苗推出、政府分裂狀態和未出現 W 型衰退) 大體上仍在，在這些改變之前，美股中長期前景將是積極正向的。

美銀財富管理首席股票策略師 Terry Sandven 表示，股市似乎有望在年底高收，政府出台新刺激措施，為經濟穩定提供一定程度的保障，因應新冠病毒 (Covid-19) 的醫學進步繼續發展，宏觀環境對股市有利。

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