〈2021美股展望〉華爾街看好道瓊挑戰35,000 但美股投報率拜登恐不如川普

CNBC 最新調查結果顯示，華爾街看好美股續漲，道瓊工業指數 2021 年挑戰 35,000 點，但在拜登時代下，美股投報率將低於川普時代。

CNBC 每季調查公司投資長和基金操盤手，根據最新結果，約 100 名受訪者中，三分之二認為在拜登的四年任期內，美股投報率將遜於川普。

標普 500 指數自川普 2017 年 1 月上任以來漲逾 60%，一部分要歸功於減稅政策提高企業獲利、鼓勵庫藏股計畫，此外，川普的去管制化也為了石油等產業創造的有利的環境。投資人擔心，拜登會推翻川普的減稅措施。

雖然受訪者普遍預期，美股進入拜登時代將面臨逆風，但某些類股可能較突出，看好非必需消費品、工業、金融；公用事業、民生必需品、能源類股表現可能落後。

華爾街仍預測美股明年創新高，三分之二預測道瓊指數到了 2021 年底將站上 35,000 點，也就是從周一收盤水準再漲約 15%。5% 甚至樂觀喊出 4 萬點。

另外有 10% 受訪者預測道瓊下探 25,000 點，18% 預測回落到 3 萬點。

針對客戶可能在 2021 年使用的新投資工具，58% 受訪者預測特殊目的併購公司 (SPAC) 最受青睞，33% 預言可能是比特幣，9% 預測是選擇權。

今年所謂借殼上市的 SPAC 交易金額達到破紀錄的 700 億美元，是前一年的五倍之多，就連避險基金大咖艾克曼 (Bill Ackman) 也參一腳。

比特幣則是大黑馬，今年來大漲 180%，勝過股票、債券和商品等各類資產，並吸引富達、Square、Paypal 到瓊斯 (Paul Tudor Jones)、朱肯米勒(Stanley Drukenmiller) 等精明的機構投資人參與，助長了比特幣熱潮。