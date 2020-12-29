長榮航防疫調查再開鍘違規機師 已8名機組員遭免職

長榮航 (2618-TW) 今 (29) 日指出，近日調查公司內機組人員是否有違反防疫規定狀況，已查獲 2 名機師有違規之虞，其中 1 名機師更被投訴至鏡週刊爆料，經調查後，確認該名機師有違反規定事實，已於內部程序議決後免職，另名機師正接受調查中。

長榮航指出，公司一向重視紀律，大多數機組人員在執勤第一線，均以謹慎嚴肅的態度面對運輸和防疫任務，遺憾的是，自 3 月以來，仍有 4 位空服員、4 位機師違反防疫規定，已將其全數免職，以儆效尤。

長榮航強調，只要有一個人違反規定，就會對全體機組人員與社會大眾在防疫上的努力造成莫大傷害，在管理監督上的責任責無旁貸，積極配合指揮中心與民航局規範修正，務必將本次外籍機長確診事件凸顯的漏洞，予以亡羊補牢。

長榮航進一步說明，本次外籍機長事件後已做出三大修正。

在外站管理上，要求組員在外站取餐時除了戴口罩外，需加穿護目鏡 / 手套等防護裝備，在外站須於客房內用餐，並優先使用 room service，同時研擬專人送餐，避免與人接觸；此外，著手規劃外站飯店以監視器系統或保全，協助確認機組人員是否確實待在房內且無訪客來訪。

駕駛艙管理上，長榮航除規範組員於駕駛艙內需全程佩戴口罩外，也在 12 月 21 日公告加強規定，明確要求組員如需喝水用餐，一次只能一位組員脫下口罩喝水用餐。

由於過去機組員執勤前僅需量體溫，可能忽略掉其他症狀，現下必須填寫健康聲明書，全面檢視各項身體狀況，若有謊報者，將會嚴懲。

對於返台檢疫和自主健康管理，未來機組人員於居家檢疫結束時，須採檢陰性後才能解除居家檢疫，之後的自主健康管理期間，也須每日詳實記載行程和接觸人士且實名制，禁止出入人數眾多之處。