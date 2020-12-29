〈焦點股〉鋼市缺貨搶料熱到明年Q2 鋼鐵股歡騰

台股今 (29) 日開高走低，傳產族群持續扮演撐盤要角，鋼鐵股再度成為資金匯集的指標之一，由於日本製鐵公司已暫停承接明年 1 月新單，缺貨搶料現象難解，鋼價明年第 1 季漲勢確立，國內業者預期，市況火熱可望延續到第 2 季，帶動中鴻、燁興及低價股吸引買盤進駐，春雨、官田鋼等均亮燈漲停。

國際鐵礦價創逾 9 年新高，今年以來大漲逾 80%，中鋼明年 1 月及第 1 季盤價持續上漲，下游從板材、棒線、鋼板等需求都相當強勁，中鋼董事長翁朝棟看好，鋼市榮景可以延續到明年 6 月。中鋼今日盤中漲逾 1%，相關廠商包括東和鋼鐵、中鴻、燁輝、志聯、聚亨、春雨等，漲勢都不俗。

美國貨櫃廢鋼本週大漲 11%，國內也進入農曆年前趕工旺季，鋼筋大廠豐興本週廢鋼收購價每噸再漲 600 元，鋼筋每公噸更大漲 900 元，不僅連六週走揚，產品利差也進一步擴大，預計漲勢將一路延續至明年農曆年前，今日股價也在盤面上表現。

東鋼看好台商回流帶動廠房、商辦需求及不動產建案開出，日前宣布斥資 9.06 億元擴建桃園加工中心，增加下游加工產能。隨著國內鋼筋、H 型鋼需求強勁，加上原料廢鋼國際行情急漲，推升鋼筋、型鋼報價，目前東鋼訂單能見度，已經看至明年下半年。

鋼鐵下游廠營運逐漸走出陰霾，聚亨昨天舉行法說，預期年底前盤元價格維持走升態勢，螺絲外銷接單也有好轉，看好榮景延續到明年第 2 季，可望為公司帶來亮麗獲利。

志聯第 4 季受惠棒線需求及價格回升，加上家具、自行車、汽機車等鋼線、鋼棒需求恢復至疫情前水準，法人推估第 4 季單季可望賺贏前 3 季累計獲利。