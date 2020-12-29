跨入量子科技 大江擬運用量子運算開發新藥

看好未來量子科技發展，大江生醫 (8436-TW) 透過既有技術平台植物萃取方式開發出化合物，擬運用量子運算研發新藥，有望跳過繁瑣的臨床前試驗；盼隨著量子電腦技術成熟，新藥開發也能開花結果。

大江表示，目前超級電腦高速運算，已可替開發中新藥測試在人體內可對抗的疾病，或是人體用藥後可能出現的反應，雖然相較一般研究更快速，但更看好量子科技開發新藥速度能優於超級電腦。

大江已成立新子公司光騰新藥 (Quantum Biology Inc.)，盼借重台灣電子優勢打造新藥開發新模式，加上大江以植物幹細胞萃取做為產品開發，目前也已透過既有技術平台，從植物萃取物開發出化合物，後續擬運用量子運算，針對人體潛在癌細胞開發新藥。

大江坦言，近期已接觸過台大、高速電腦中心等專業單位，儘管量子科技理論談論多時，但目前演算法架構尚未成熟，且人才也有限，預期透過量子運算開發出的新藥仍需要多年時間，期盼隨著科技成熟，新藥也能有初步結果。

台灣政府也為提升量子科技實力，2021-2025 年擬投入 40 億元在量子電腦技術研發上，中研院、經濟部規劃 5 年內投入 22、18 億元，且經濟部、中央研究院等跨部會合作，共同規劃國家隊計畫。