中華徵信所：台灣9家金控就足夠 金金併風潮可望再起

目前台灣有 16 家金控，CRIF 中華徵信所今 (29) 日表示，以台灣的金融市場規模來看，9 家金控公司已足夠，而富邦金 (2881-TW) 擬公開收購日盛金 (5820-TW) 案一旦成功，金金併風潮可望再起。

CRIF 中華徵信所表示，若是富邦金控透過公開收購模式成功併購日盛金控，金控集團可望受到帶動，包括永豐金控 (2890-TW)、元大金控 (2885-TW)、開發金控 (2883-TW) 等原本就倚靠併購壯大的集團，可能會有更大的興趣進行「金金併」。

CRIF 中華徵信所進一步指出，若以業務互補角度看，新光金控 (2888-TW) 與台新金控 (2887-TW) 各以人壽及銀行營運為主，合併將是最具互補效果的組合。若以「公公併」而言，華南金控 (2880-TW)、第一金控 (2892-TW) 及彰銀 (2801-TW) 也是極佳的組合。

此外，CRIF 中華徵信所也分析，由資產總額規模來看，國泰金控 (2882-TW) 及富邦金控無論是資產、營收、淨值、獲利，都是超大型的金控規模，而資產總額超過 3 兆元的中信金控 (2891-TW)、臺灣金控、新光金控、合庫金控 (5880-TW)、兆豐金控 (2886-TW)、第一金控、開發金控則是屬於大型的金控。

CRIF 中華徵信所認為，以台灣的金融市場規模來看，9 家金控公司已經足夠。其他資產總額低於 3 兆元資產的華南金控、玉山金控 (2884-TW)、元大金控、台新金控、永豐金控則屬於中型規模的金控，國票金控 (2889-TW) 則是小型金控，都需要透過相互合併，或者是併購其他中型規模銀行來壯大版圖，沉寂已久的「金金併」，相信會重啟合併潮。

