英國脫歐貿協 恐引爆歐洲20年來最大規模股票交易轉移

歷經一年談判後，英國與歐盟趕在上週聖誕節前夕迎來脫歐貿易協議，同時意味著歐洲的股票交易重心也將逐漸脫離倫敦，恐使歐洲面臨 20 多年來最大一波股票交易移轉浪潮。

儘管英國與歐盟終於在上週聖誕節前夕達成脫歐貿易協議，就漁業、農業等產業規定達成基本規則，但協議並未包含英國最重大的金融產業，代表著英國在歐盟金融市場自動准入方面將於 12 月 31 日劃下句點。

為了盡量減少對倫敦金融服務的依賴，歐盟希望在法蘭克福、巴黎、阿姆斯特丹和歐盟其他金融中心展開更多歐元計價的金融服務交易，這將把歐洲的股票、債券和衍生品市場劃分為 2 個單獨的交易池，引發外界對於投資人無法獲得具競爭力的金融產品價格的擔憂。

自明年 1 月 4 日起，歐盟銀行業者必須在集團內交易歐元計價的股票，迫使它們放棄 Cboe Europe、Aquis Exchange、倫敦證交所 (LSE) 旗下 Turquoise，以及高盛 (Goldman Sachs) 在倫敦營運的交易平台，並改用在阿姆斯特丹或巴黎設立的交易平台。

高盛預計在其 Sigma-X 歐洲交易平台上，將有半數單日股票交易自倫敦轉移到巴黎。

大量交易轉移使部分交易服務公司感到擔憂。總部位於倫敦的交易所集團 Aquis Exchange 執行長 Alasdair Haynes 表示：「這是一項爆炸性事件，是市場尚未徹底了解的事情之一，一切都要在特定一天轉移，我們只能向上帝祈禱市場不會發生什麼引爆交易量的特殊事件。」

Cboe Europe 總裁 David Howson 表示，幾乎所有跨境的歐洲股票交易都將在一夜之間轉換場域，這將成為 20 年以來最大的股票交易轉移事件。