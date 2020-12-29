〈杏輝集團法說〉明年三大動能推升 全年獲利將大幅成長

杏輝 (1734-TW) 集團今 (29) 日召開法說，展望明年，董事長李志文表示，今年受疫情影響，全年獲利將與去年相當，明年醫療用藥將推出新品，加上外銷市場有所斬獲，以及原料藥 (API) 量產上市，有助明年全年獲利大幅成長。

李志文指出，雖然今年前 11 月營收年增幅呈現正成長，不過受到新冠疫情影響，業務無法拓展，仍不到原訂目標，預期明年產能稼動率提升、產品組合調整完備下，獲利將出現大幅度成長。

總經理白友烺表示，明年預計上市 4 個學名藥，藥物涵蓋降血脂、膀胱過動症及癌症治療等，其中癌症治療藥品與日本大藥廠共同研發與製造，後續也將進軍東協市場。

在功能性食品部分，白友烺表示，功能性食品的通路佈局已完成，其中打入大型美系賣場，銷售量明顯提升，預計明年將再推出 7 個品項，包括免疫力調節、美白與美容、降膽固醇、保肝解酒及視力保健等，為明年營運添新動能。

原料藥方面，白友烺表示，由於台灣生產製程實行較嚴格的 GMP 制度，其中外用藥的原料藥硫磺，開採、提煉時有臭味牽涉環保問題，因此全球具備生產硫磺原料藥的廠商非常少，目前台灣僅杏輝取得 GMP 並量產上市。

白友烺指出，目前國內使用硫磺外用藥是透過國外專案進口，一旦專案時程過期就無藥可用，杏輝看好國內無競爭對手，將在該領域搶下龐大市佔，另外，眼藥水中的化學殺菌劑只有杏輝取得 GMP 認證，預計明年上半年量產。

外銷市場方面，李志文說，除既有日本市場穩定增長外，近年布局東南亞市場將進入收割期，包括泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南等，明年將陸續有新藥品上市，並與當地藥廠簽約，營運將逐步增長。

杏輝今年下半年出現產品效期問題，對此，李志文回應，此事件對公司來說是個敦促的機會，同時也是轉機，由於有效期問題的藥品多為老藥，效期長達 4-5 年，但因藥品銷售速度快，庫存水位低，追蹤期只有 2 年，因此品管上也出現疏忽。

李志文表示，公司進行組織改造，建立明確的權責系統，擴增品管人力，落實人員訓練與考核，內部增設品質委員會，且將軟硬體汰舊換新，打造嚴謹的生產管理及品質管控系統。