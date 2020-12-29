〈杏輝集團法說〉杏國胰臟癌新藥三期試驗 最快明年底申請藥證

杏輝 (1734-TW) 旗下子公司杏國 (4192-TW) 研發的胰臟癌新藥 SB05PC，目前在全球進行多國多中心臨床試驗，預計最快明年第 3 季完成期末結案、第 4 季提出分析報告並申請藥證；中國則拚下季啟動胰臟癌一線用藥臨床試驗收案，也有望成為新藥最早授權的國家。

杏國開發的胰臟癌新藥 SB05PC 正在全球進行多國多中心三期臨床試驗，根據不同國家採取不同策略，其中美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列等 7 國執行三期臨床試驗，針對病患使用胰臟癌主流用藥 FOLFIRINOX 化療組套，治療失敗後的二線用藥市場。

董事長李志文表示，該臨床試驗今年 7 月底已完成收案數 218 人，至今安全性都無疑慮，預計最快明年第 3 季完成期末結案，第 4 季提出分析報告後申請藥證。

中國為全球胰臟癌病患人數最多的國家，每年約有 143 萬名病患，杏輝已取得中國國家藥品監督管理局 (NMPA) 許可，獲准在當地執行三期人體臨床試驗，李志文說，中國將進行胰臟癌一線用藥試驗，力拚明年第 1 季開始收案。

李志文補充，若 SB05PC 試驗進展順利，未來市場將劃分為北美、東南亞、歐洲及中國，其中歐洲將透過既有合作夥伴進行銷售，中國則因具龐大市場，看好會是最快啟動授權的國家。

資金運用方面，李志文表示，杏國帳上現金仍有 6 億元，足夠進行藥品開發，但公司目前尚未獲利，加上後續準備設廠、購置機器設備，杏輝持股比重將逐步降至 50%，估明年淨值降低，預計明年上半年會啟動增資。