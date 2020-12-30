熱度有望延續！2021年美國IPO市場估由兩大類股主導

今年美國首次公開募股 (IPO) 市場不僅自疫情中殺出重圍，還寫下 2000 年網路泡沫以來最佳表現。企業高層預期，明年 IPO 市場有望延續熱度，並由科技和醫療保健股主導。

相較於 2019 年，今年美股 IPO 總數成長 2 倍多，而企業估值卻大幅飆漲了 168%。Dealogic 數據顯示，截至 12 月 24 日，美國 IPO 總數共 456 筆，寫下 20 年來最高，籌集資金高達 1674 億美元。2019 年同期僅 211 筆，募集資金 625 億美元。

Dealogic 表示，1999 年正值網路泡沫熱潮，當時有數百間公司試圖進入 IPO 市場，IPO 總數共 547 筆，募集資金 1079 億美元。

今年 IPO 狂潮席捲美國市場，企業掛牌數寫下 1999 年以來最高 (圖：Barron's)

今年的 IPO 大勢主要源於投資人對股市的狂熱，包含對疫情動盪和美國大選前後的不安情緒。

律師事務所 Winston＆Strawn 合夥人兼資本市場聯席主席 Christina Roupas 表示， 過去幾年內，高成長、淨虧損的企業再加上其他新創公司，從來不會被列入適合 IPO 的名單當中，忽然間，投資人卻願意將錢投入上述公司，一改過往模式。

說到今年 IPO 市場最大亮點，不得不提特殊目的收購公司 (SPAC) 模式的成功。今年迄今，總共有 248 家空白支票公司上市，募集資金 823 億美元，佔今年 IPO 總數量一半以上。

今年的 SPAC 熱潮，就連避險基金大佬艾克曼 (Bill Ackman) 也決定參一腳。艾克曼表示，考慮到這些產品運作相當出色，投資人將持續向各式各樣的空白支票公司提供大量資金。艾克曼的避險基金 Pershing Square 旗下擁有市值高達 40 億美元的空白支票公司 Pershing Square Tontin。

觀察各項產業，上半年科技股 IPO 表現清淡，下半年卻火力全開。Dealogic 表示，今年科技股 IPO 總數為 65 筆，募集資金 387 億美元，且包辦今年美國五大 IPO 中的四筆，分別是 Snowflake(SNOW-US) 籌集 38.6 億美元，Airbnb(ABNB-US) 籌集 38.3 億美元，DoorDash(DASH-US) 籌集 33.7 億美元，以及陸金所 (LU-US) 籌集 26.9 億美元。

表現搶眼的還有醫療保健類股，今年 IPO 數達 102 筆，總值 248 億美元，IPO 數量排名產業第二，價值排名產業第三。

醫療保健股的成功多半歸功於生技產業。Dealogic 表示，今年該產業 IPO 有四分之三來自生技公司，籌集資金 201 億美元，凸顯出在疫情衝擊下，市場已意識到生物技術和生命科學研究的重要性。

展望未來，企業高層預期，明年科技和醫療保健股 IPO 勢必持續主導市場，SPAC 也將保持活躍，眾多知名企業將在 2021 年上市，包含金融服務公司羅賓漢 (Robinhood)、交友軟體 Bumble、遊戲創建平台 Roblox 以及數位貨幣交易所 Coinbase 等。