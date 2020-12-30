首款折疊 iPhone搶先看！爆料達人：蘋果2022年或2023年推出

知名科技達人 Jon Prosser 週二 (29 日) 在 Youtube 節目 Front Page Tech 爆料，蘋果首款折疊 iPhone 可能在 2022 或 2023 年發布，並且將支援 5G 技術。

Jon Prosser 週二爆料表示，蘋果 (AAPL-US) 已在中國深圳富士康的一家工廠開始測試折疊版 iPhone 設計，工作仍處於初期階段，螢幕採用由三星可折疊 OLED 面板。

三星和 Motorola 是目前市場上僅有的兩家提供摺疊手機的企業。Prosser 聲稱，蘋果可能會在 2022 年甚至 2023 年推出首款折疊 iPhone，並將支持 5G。

蘋果可能會在 2022 年甚至 2023 年推出首款折疊 iPhone (圖片：翻攝 Front Page Tech)

Prosser 分享了兩款折疊式 iPhone 的概念圖，暗示它可能具有類似對折、翻蓋的設計。

第一款手機跟之前 Prosser 曝光圖一樣，手機螢幕間有一個鉸鏈，設計類似微軟的 Surface Duo。第二款手機採翻蓋式設計，外觀類似三星 Galaxy Z Flip、三星 Galaxy Z Flip 5G 和最新的 Moto RAZR。

Prosser 表示，蘋果未來將會決定採用兩款設計中的一種。

最近熱門的 Apple Car 謠言滿天飛，Jon Prosser 回應，他的消息人士沒有提供 Apple Car 的相關消息。