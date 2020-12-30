〈紐約匯市〉眾院通過2000美元現金支票提案推升風險情緒 澳幣、加幣走強

美國眾議院週一火速通過包含 2000 元現金支票的紓困協議、送交參院審理，紓困金提高令市場風險胃納擴大，美元指數周二 (29 日) 雖守住 90 整數關卡，但美元兌歐元走軟，風險貨幣包括澳幣、加幣皆上揚。

美國川普周日簽署新一輪紓困法案，但仍要求將給予美國民眾的現金支票由 600 美元提高到 2000 美元，美國眾議院周一 (29 日) 投票此提案，送交參議院投票。

加拿大豐業銀行 (Scotiabank) 外匯分析師表示：「美國可能再次推出新版刺激方案，這激起市場的情緒。不過，由於共和黨試圖控制財政支出，新版法案幾乎沒有通過參議院的可能性。」

分析師進一步表示：「但在川普的壓力下，若共和黨拒絕提高現金支票額度，可能會因此威脅到 1 月 5 日喬治亞州的參議院選舉。」

喬治亞州共和黨現任參議員 Kelly Loeffler 和 David Perdue 下個月將迎戰參議院至關重要的喬治亞州補選，這場選戰將決定由民主黨還是共和黨控制參議院。

追蹤一籃子貨幣對美元的 DXY 美元指數周二下跌 0.31% 至 90.01 ，維持於 12 月中旬的低點 89.72 之上。

美元指數 (DXY) 當日走勢圖 (圖: 鉅亨網)

市場風險胃納持續擴大，且市場預估聯準會利率將維持不變、美國經濟從疫情衝擊中復甦仍有難度，美元持續看空。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 周一公佈的數據顯示，在截至 12 月 21 日為止，與 ICE 美元指數相關期貨的淨空頭部位已飆升至 2011 年 3 月以來最高，總空頭部位達 266 億美元。

瑞穗銀行經濟和策略主管 Vishnu Varathan 表示：「聯準會除了維持低利率外，還改變對通膨的政策，這從根本上降低貨幣正常化 (即緊縮或升息) 的風險，再加上美國經常帳、財政雙赤字持續擴大情況下，都有利於投資人做空美元。」

高盛策略師則表示，目前美國實質利率為負，考慮到美國資產估值與經常帳赤字持續擴大，勢必需要美元貶值才能融資，這可能拖累明年美元走勢。

高盛認為美元貶值勢態將持續到 2021 年，流動性變化和疫情新聞可能影響美元走軟的時機，但不一定會影響中期的下跌趨勢。

歐盟議會周二批准英國和歐盟執委會上周達成的脫歐貿易協議，激勵英鎊兌美元攀高，也提振歐元，歐元兌美元升 0.30% ，報 1.2250 美元。

英鎊在連續兩日下跌後回升 0.35% 至 1.3504 美元，本月一度觸及 1.3625 美元，是自 2018 年 5 月以來高點。

澳幣兌美元勁揚 0.38% 至 0.7609 美元，美元兌加幣下跌 0.22%，至 1.2817 加幣。

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