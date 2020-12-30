〈能源盤後〉美元走軟 市場寄望刺激法案提高燃料需求 油價攀漲

美元走軟，加上美國國會正在討論提高紓困支票的金額，令投資人期待將推升燃料需求並刺激經濟成長，國際油價周二 (29 日) 攀高，但由於市場擔憂疫情引發新的防疫封鎖，漲幅受到抑制。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 38 美分或 0.8%，收每桶 48.00 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 23 美分或 0.5%，收每桶 51.09 美元。

兩項指標原油交易量都低於過去 10 個交易日平均值。

民主黨占多數的眾議院周一通過提案，滿足美國總統川普向民眾發放 2000 美元紓困現金的要求，但共和黨一向不願擴大支出，此案遭到共和黨參院領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 封殺。

拜疫苗接種帶來的樂觀情緒之賜，WTI 原油本月以來上漲近 6%。但疫苗廣泛施打時間表仍不明朗，且疫情發展並未停下腳步，英國在發現新變種病毒後再次限制人員流動，亞洲感染人數增加，都對原油需求前景構成壓力。

交易員觀望美國石油協會 (API) 即將發布的庫存報告，預估上周庫存減少 260 萬桶，成品油庫存增加。

石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 將於 1 月 4 日召開會議決定 2021 年 2 月產量，分析師預估，可能將日產量從 1 月水準增加 50 萬桶。俄羅斯副總理已經表示，俄國將支持 2 月逐步增產。