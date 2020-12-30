台積創新高+集團拉拉隊 台股登頂無極限大漲215點收14687點

台股封關倒數，集團、法人忙著作帳，電子權值股今 (30) 日轉強，台積電回神強漲逾近 2%，金融、傳產及中小型股齊揚，帶動加權指數連續第 3 天改寫歷史新高，終場大漲 215.65 點或 1.49%，收在 14687.7 點，成交值 2617.61 億元。

權王台積電歷經多日盤整後，今日股價回神大漲近 2%，收在 525 元，創歷史新高紀錄；聯電、聯發科同步獲得買盤青睞，均漲逾 1%；台塑集團發動年終作帳行情，四寶全面上漲，其中以台化、台塑化大漲逾 3% 最為強勁；金融族群也強勢反彈，富邦金勁揚逾 3%，國泰金、玉山金漲逾 2%。

近來集團股積極作帳，華新集團中，華邦電因 NOR Flash 漲勢已看到第三季，營運獲外資法人按讚，昨日股價飆漲停後，今日再漲逾半根停板，一度站上 30 元大關，被動元件廠華新科也有近 2% 的漲幅；此外，國巨集團也全面走強，凱美一度逼近漲停價。

鋼鐵族群挾著缺料漲價題材，持續躍居買盤焦點，新鋼、春雨連袂亮起漲停紅燈，龍頭股中鋼漲逾 1%，燁興、燁輝、彰源、中鴻、官田鋼、千興等表現也不俗。

昨日爆巨量的航運股，今天相對轉弱，指標股長榮遭到調節，一度大跌逾 3%，終場跌幅收斂，收 38.2 元，陽明股價盤中賣壓沉重，一度重摔近 8%，萬海則翻紅股價逆勢走高。

中小型股今日表現活跳跳，其中，隨著元旦、春節假期將至，加上國際疫情仍嚴峻，遊戲業者摩拳擦掌，希望再帶動一波營運成長動能，除了鈊象亮燈漲停外，網龍、歐買尬、宇峻、昱泉、辣椒、華義、傳奇盤中也都攻上漲停價，買氣相當熱絡，有提前卡位寒假概念股的意味。