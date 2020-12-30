台股續寫新高逼近14700點 外資狂買267億元 三大法人買超317.38億元

台股今 (30) 日開低走高，在集團、法人作帳拉抬下，權值股轉強，台積電回神強漲逾近 2%，續寫天價，金融、傳產同樣表現強勢，帶動指數大漲 215 點，逼近 14700 點關卡，終場收在 14687 點，外資回頭狂買 267 億元，三大法人合計買超 317.38 億元。

台股多頭氣勢如虹，觀察籌碼面，外資今天再度轉為買超 267.21 億元；投信持續賣超 6.82 億元；自營商與外資同調，共買超 56.99 億元，三大法人合計買超 317.38 億元。

權王台積電歷經多日盤整後，今日股價回神，午盤後漲勢逐漸放大，終場漲近 2%，收在 525 元，改寫歷史新高；聯電、聯發科同步獲買盤追捧，均漲逾 1%。

台塑集團股發動年終作帳行情，四寶全面上漲，其中以台化、台塑化大漲逾 3% 最為強勁；金融族群也強勢反彈，富邦金勁揚逾 3%，國泰金、玉山金也有逾 2% 的漲幅。

盤面上，以光電、運輸類股表現偏弱，由於南韓三星電子決定延後關閉 LCD 產線，壓抑面板股漲勢，群創重挫逾 4%，友達、彩晶也有 3% 以上左右的跌幅。昨日爆出巨量的航運股，今天也轉弱，長榮遭調節一度大跌逾 3%，終場跌幅收斂，收 38.2 元；陽明股價盤中賣壓沉重，重摔近 8%，收盤跌幅縮至 1.4%。

法人表示，台股各期均線仍然向上，技術面維持多頭走勢，但即將進入長假，投資人應避免單股重壓與追高風險，可留意具成長性的權值股、驅動 IC、車用、半導體設備等族群。