鴻海 (2317-TW) 今 (30) 日公告,透過子公司深圳富桂精密斥資人民幣 2 億元(約新台幣 8.6 億元),新設立海寧市統合電子,據悉,主要是因應伺服器、網通等雲端產品需求暢旺,現有產能滿載,因此展開擴產計畫。

鴻海表示,此次設立新公司目的為長期投資,資金來源則為自有資金,而深圳富桂精密工業主要生產伺服器、儲存設備、網絡交換機、路由器、數據終端設備等網通相關設備。

鴻海第四季雲端網路產品持穩上季動能,其中,雲端服務供應商 (CSP) 客戶需求較為強,能季增雙位數、年增 1 倍以上;展望明年,鴻海更預估,雲端服務供應商出貨量仍有雙位數成長。

此外,鴻海也公告,依序透過子公司 Foxconn (Far East) Limited 轉投資 Talent Sky Holdings Limited,再對 TMJ Technology Co., Ltd. 注資 7905.6 萬美元。

鴻海解釋,此次增資同樣為長期投資,而據了解,該筆資金後續可能用於投資科技新創產業或技術。