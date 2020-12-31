〈美股盤後〉費半強勁！台積電ADR締新高 道瓊再創歷史新高

阿斯特捷利康和牛津大學開發的疫苗獲准在英國使用，疫苗利多消息推動週三 (30 日) 美股走揚，能源和材料領漲，道瓊繼週一後再刷下歷史新高。台積電 ADR 締新高助攻下，費半表現強勁漲逾 1.6%。

美國財政部部長梅努欽表示，每人 600 美元紓困金週三開始直接發放，美國國會參議院多數派領袖麥康奈爾稱，參議院將 2,000 美元紓困支票法案和社交媒體企業法律保護，以及選舉欺詐的相關要求掛鉤。外界認為，這將大減參院民主黨投票支持意願。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 8,241 萬例，死亡數突破 179 萬例，美國累計確診超過 1,961 萬例，累計死亡數超過 34 萬。

美國科羅拉多州週二確認首起本土感染英國變種新冠病毒的案例，週三該州正調查第二起疑似案例。美國政府傳出週三最早可能在下週要求更多的國際旅客登機前亦須備妥 3 天 (72 小時) 內之核酸檢驗陰性報告。

美國過去兩週提供的 1150 萬劑疫苗只有大約 200 萬人接種，按照目前的速度，要接種足夠美國人來控制疫情將花近 10 年的時間。

週三 (30 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 73.89 點，或 0.24%，收 30,409.56 點。

標普 500 指數上漲 5.00 點，或 0.13%，收 3,732.04 點。

那斯達克指數上漲 19.78 點，或 0.15%，收 12,870.00 點。

費城半導體指數上漲 45.72 點，或 1.67%，收 2,783.77 點。

標普 11 個主要板塊有 3 大板塊收黑，包括通訊服務、必需消費品和資訊科技板塊。能源、材料與工業股週三領漲。

焦點個股

科技五大天王不支倒地。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.85%；臉書 (FB-US) 下跌 1.77%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.22%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.09%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.10%。

道瓊成分股漲多跌少。迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.18%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.30%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.10%；Visa (V-US) 上漲 1.86%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.92%。

費半成分股表現強勁。高通 (QCOM-US) 上漲 0.98%；AMD (AMD-US) 上漲 1.84%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.56%；美光 (MU-US) 上漲 2.44%。

台股 ADR 集體上漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.16%，創歷史新高。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.21%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.61%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.83%。

個股消息

英國政府週三正式批准阿斯特捷利康與牛津大學共同研發的新冠疫苗，預計將於下週開始施打。阿斯特捷利康 (AZN-US) 上漲 0.56% 至每股 50.18 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 於上週納入標準普爾 500 指數之後下跌，特斯拉本週持續從近期的拋售壓力中反彈，華爾街關注特斯拉 2020 年第四季交車成績單，特斯拉上漲 4.32% 至每股 694.78 美元。

開拓重工上漲 1.92%，引領工業股走高。投行 Baird 稱重型設備股為 2021 年最佳持股首選，因有跡象顯示建築設備需求改善，而且明年基礎設施支出可能大幅增加。

由明星操盤手羅布 (Daniel Loeb) 領軍的美國避險基金 Third Point 週二 (29 日) 要求英特爾探索戰略替代方案、加速轉型的步伐。英特爾 (INTC-US) 回吐昨日漲幅，下跌 1.30% 至每股 48.75 美元。

經濟數據

美國 11 月零售庫存月增率報 0.7％，前值 0.8%

美國 11 月批發庫存月增率報 - 0.1％，預期 0.7%，前值 1.1%

美國 11 月貿易帳報 - 848 億美元，預期 - 815.0 億美元，前值 - 802.9 億美元

美國 12 月芝加哥 PMI 報 59.5，預期 56.5，前值 58.2

美國 11 月成屋簽約銷售指數月增率報 -2.6％，預期 0.1%，前值 - 1.1%

華爾街分析

分析師認為，美股交投清淡，預計在今年的最後兩個交易日會處於低位，股市將經歷波動。

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 認為，投資者繼續在刺激計畫的希望與負面的疫情發展間進行權衡，市場已經積極消化了許多針對 2021 年這些事件 (以及更多) 的解決方案。

Verdence Capital Advisors 投資組合策略長 Megan Horneman 指出，儘管迄今為止的刺激措施令人感到滿意，但可能仍將需要額外的刺激措施，因為假節期間新冠確診數增加可能會導致更多的地區性封鎖。

Horneman 說：「如果是這樣的話，經濟數據預料會開始令人失望，我們可能會看到居家防疫股在 2021 年再次跑贏大盤。」