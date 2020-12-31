【Wen姐筆記】2020台股不悲情 漲點逾6000點 再拚完美封關

2020 年新冠肺炎無差別攻擊全球人類，但是在資金寬鬆、政府努力振興經濟並救市，台股完全不悲情! 昨日加權指數以 14687.7 點作收，再改寫歷史新高，成交量略縮至 2637 億元。2020 年今天為最後一個交易日，台股再拚完美封關? 台股月 K 棒長紅、周 K 連 9 紅都已確定，只差封關收盤價能否改寫歷史新高! 今日關鍵點位為 14623、14666 與 14723 點。

台股多方昨日收復 14500 點關卡後，多頭急行軍，續收復 14600 點城池，14600 點護城河為 14588 點，至 14700 點間，重要灘頭堡為 14623、14666 點，而 14700 點兩端哨站為 14683 與 14723 點，多頭氣盛將有機會再拚 14747 與 14777 點，或進攻 14800 點城池。

但如 14588 點未能守住，需提防回測 14560 與 14500 點，14500 點兩端哨站為

14488 與 14520 點。只要能力守 14500 點城池，均無礙多方攻勢，但如 14488 點棄守，需提攻勢受阻，如再棄守 14466 與 14433 點，本波攻勢將告一段落，而 14400 點兩端哨站 14385 與 14423 點，也是這波破表行情主力控盤最後防線。

台股今年低點 8523 點，以昨日收盤價來看，今年漲點已逾 6000 點，今日封關收盤價如能改寫歷史新高，就算完美封關! 而今日也是集團與法人作帳最後一天，在前幾天長假前調節賣壓都已大致消化，今日反而有機會見到卡位元月行情買盤進場!

當然，指數要攻新高，昨日盤中突然竄起的台積電、聯電等電子龍頭，仍必須擔綱最佳男主角，而 12 月以來搶搶滾的傳產龍頭，今天如也能拚封關紅，將可為台股明年的元月行情帶來好兆頭!(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)