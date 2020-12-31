〈台股盤中〉權值三王領軍再創歷史新高14760點 封關日拚收紅

台股今 (31) 日即將封關，在美股四大指數收紅、權值三王領軍下，指數以上漲 16.83 點開出，站上 14700 點大關，午盤前最高衝上 14760.99 點，連四天改寫歷史新高，盤中受賣壓湧現一度翻黑，但台股 2020 年封關日仍力拚收紅、挑戰新高，累計年初至今台股漲近 2700 點，今預估成交量 2400 億元。

觀察權值股表現，蘋概三王全數走揚，成為盤上主力要角，台積電延續昨強勢表現，股價開高震盪，早盤最高衝上 528 元，再度改寫歷史新天價，市值達 13 兆 6913 億元，雙寫新猷，大立光、鴻海也力守紅盤之上，其他權值股方面，旭隼、聯詠、中租 - KY、華邦電、聯發科也在盤上。

盤面上 LED 族群相當強勢，榮創、光鋐攻上漲停，億光、鼎元、台表科、光磊等表現也不俗，貨櫃航運族群也續強，中櫃漲逾 4%，長榮、萬海、陽明漲幅也超過 2%。

另一方面，受全球變種病毒影響，口罩、防疫概念股再度成為盤中焦點，毛寶漲逾 4%，康那香、美德醫 - DR、敏成、松翰、恆大、合一漲幅都超過 2%。

盤面上弱勢族群則集中面板族群，友達、群創連日走弱，盤中一度重挫逾半根停板，彩晶也跌逾 4%，相對大盤弱勢。

從類股來看，電子族群成交比重站回 6 成，達 64%，包含玻璃陶瓷、航運、汽車、水泥等均帶盤大盤持續走高，匯市方面，新台幣持續走升，早盤一度強升逾 4 角，最高再度觸及 28.095 元。

法人表示，在內外資積極作多拉抬下，台股封關可望再創歷史新高站穩 14700 點關卡，但全球疫情變化、市場觀望氛圍尚未消散，投資人仍須留意成交量下滑，指數短線仍難逃震盪整理格局。