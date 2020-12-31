〈房產〉政策有感房市降溫 12月房市交易月減1成

受到政府「打炒房不打房」的房市政策影響，加上央行也祭出新一輪選擇性信用管制措施，政策對自住客未有太大影響，但市場仍需要時間消化訊息，信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市前 29 天成交狀況，房市交易量大致較打炒房政策上路前，月減約 1 成，房市由熱絡進入冷靜期。

統計顯示，桃園、新竹、台南與高雄，可能因為短期房價漲勢明顯，加上區域預售案受政策影響明顯，民眾購屋心態趨於保守，因此 12 月交易降溫狀況相對雙北明顯。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，12 月政府快速針對房市提出許多政策與中長期的方向，由於訊息多且複雜，雖然政府溝通是打炒房不打房，但市場仍需時間消化，短時間內有些買方產生觀望心態，因此 12 月房市雖維持旺季步調，但成交熱度已較 11 月降溫。

信義房屋統計，12 月交易狀況較為穩健的主要是雙北市，雙北市因為房市主要自住當道，加上房價近年漲勢不若其它區域明顯，12 月的成交狀況相對穩健，北市總價 1000-1500 萬元、1500-2000 萬元與 3000-5000 萬元產品成交比例最高，北市首購與換屋需求維持穩定，新北市則是總價 700-1000 萬元與 1000-1500 萬元，兩者占比成交最高，合計超過 5 成。

曾敬德表示，雖然政策嚴打投機，但並不會讓自用需求消失，尤其外在基本面 2021 年仍偏向樂觀，短期內低利環境也不會產生太大改變，台商持續回流與台股位處歷史高價等環境下，房市基本面仍偏向正面，不過政府並不樂見房市又出現飆風再起的狀況，也會視情況隨時出手調控。