央行控管工業區土地炒作 再找16家業者喝咖啡

台灣央行繼日前找來 8 大公股銀行喝咖啡後，今 (31) 日再邀請民營銀行、壽險公司及票券公司共 16 家業者到行座談，籲請審慎辦理工業區土地抵押貸款業務。

央行說明，台商回台投資且工業區土地供給有限，近期工業區土地價格確有上漲情形，不過，為有利企業正常設廠或營運資金籌措，以協助我國產業發展，並為避免金融機構資金流供借款人囤地之用，籲請金融機構審慎辦理工業區土地抵押貸款業務，落實風險控管事項。

央行於 29 日邀請 8 家公股銀行座談，對相關控管達成共識，包括落實土地抵押貸款貸前審查及貸後覆審、透過銀行自律規範強化閒置工業區土地開發利用，以及對短期買賣工業區土地案件應訂定較嚴格的授信條件。

此次鑑於自律規範訂定宜具一致性，另邀請 8 家民營銀行、4 家人壽保險公司和 4 家票券金融公司到央行座談，央行表示，除了重申 29 日的 3 項重點內容，再次籲請與會金融機構審慎辦理工業區土地抵押貸款業務。

央行要求各銀行持續落實 104 年以來所訂的工業區土地抵押貸款自律規範，並責成各營業單位務必遵循。

同時，央行要求人壽保險公司和票券金融公司參考 104 年 2 月 4 日發布的「銀行辦理工業區土地抵押貸款應訂定自律規範」貸款原則，訂定工業區土地抵押貸款 (授信) 自律規範，並納入內部授信規範。