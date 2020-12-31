〈緯創賣廠予立訊〉股權轉換完成 明年1月1日正式交割

代工大廠緯創 (3231-TW) 今年 7 月宣布將出售旗下昆山、江蘇子公司給中國立訊集團，根據中國立訊集團最新公告指出，各項交易交割條件已滿足，將由旗下江蘇立臻依收購協定取得緯新資通 (昆山)、緯創投資 (江蘇)100% 股權，雙方預計明年 1 月 1 日在進行交割。

立訊公告指出，第四屆董事會審議通過《關於對外投資暨關聯交易的議案》，公司及全資子公司常熟立訊與關聯法人常熟立訊，同意共同出資設立常熟立臻，將進一步與立訊合資設立江蘇立臻，而常熟立臻、江蘇立臻均已在 11 月 26 日完成登記。

立訊表示，針對目標公司股權收購，已在 11 月 12 日與緯創簽署收購協議。根據中國工商企業登記資料顯示，緯創投資 (江蘇) 已由江蘇立臻精密持股 100%，而緯新資通 (昆山) 目前由緯創投資 (江蘇) 持股 78.125%，剩餘則仍是 WIN SAMRT 持股，但預計今就會完成相關股權移轉。

江蘇立臻擬以人民幣 33 億元 (約新台幣 140 億元) 自有資金收購緯創投資 (江蘇)、緯新資通 (昆山) 有限公司，收購完成後，將以直接、間接方式持有目標公司 100% 股權，對此，緯創今表示，相關收購按計畫持續進行，處分利益則有待後續會計作業完成後，再另行公告。

另一方面，緯創將昆山廠售予立訊集團後，近期持續將 iPhone 組裝業務重心移往印度，不過日前出現大規模暴動事件，目前該廠仍在停工調查中，印度媒體稱緯創將在近兩周完成復工，緯創回應，印度廠將盡速復工，目前仍無確切時程。