高端未收到百萬劑新冠疫苗訂金 與大馬終止採購協議

高端疫苗 (6547-TW) 今 (31) 日公告，日前與馬來西亞公司 Metronic Global Bhd(MGB)簽署備忘協議(MOA)，原預計 MGB 明年將先採購 300 萬劑新冠疫苗，不過截至今日未完成 150 萬美元訂金交付，雙方終止備忘協議。

高端指出，與 MGB 今年 11 月 13 日簽署備忘協議後，MGB 應於 11 月 27 日交付訂金 150 萬美元，但因 MGB 受限銀行作業，無法如期完成匯款，雙方協商後將匯款日期展延至 12 月 31 日。

高端表示，截至今日公司仍未收到匯款，託管帳戶也無法及時設立，為保障本公司權益，MOA 先行依約終止，未來再行評估最適當推展馬國業務策略。

據外媒報導，國際藥廠 Metronic(MGB) 旗下馬來西亞子公司 Metronic Medicare Sdn Bhd(MMSB)，日前與高端疫苗簽訂備忘錄，預計明年將先採購 300 萬劑新冠疫苗，提供當地國人施打；市場原預期，疫苗單價不高於 50 美元、總量 300 萬劑計算，整體營收貢獻最高可達 1.5 億元 (約新台幣 43 億元)。