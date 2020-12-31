陽明總座：全航線賺錢史上首見 短期運價可維持高檔

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (31) 日召開法說會，總經理杜書勤指出，今年全航線沒有一條航線虧損，史上首見，有把握農曆年前全線艙位爆滿，價量維持高檔，而 2021 年全年應不會如今年上半年低迷，即便市場秩序逐漸回復，短時間內運價也不至於回到過去低檔。

杜書勤表示，近期缺櫃連帶拉高近洋線運價，全航線史上首見全面獲利，明年第一季廠商預定艙位需求較往年更強，看好將維持熱市。

展望後市，海運諮詢機構 Drewry 和 Clarksons 最新預估，明年需求皆大於供給，Alphaliner 則預估受今年下半年需求反彈影響，明年復甦力道較為緩和，整體仍受疫情發展不確定性影響。

對於投資人關切農曆年後海運市場展望，杜書勤說，要看疫情影響，目前因歐美疫情嚴峻導致缺工，貨櫃大量卡在歐美碼頭，即便有櫃，船舶也無法回來，但若農曆年後疫情緩和使供應鏈恢復正常，仍可期待運價維持高檔水準。

杜書勤強調，過去 10 年運價是違反常態的低，即便疫情緩和、市場秩序逐步回復正常，短時間內運價不至回到過去低檔；而今年獲利應不僅可彌補過去連年虧損的一半，但何時打平還要觀察。

船隊方面，陽明 14 艘 11000TEU 新造長租船已交付 3 艘，10 艘 2800TEU 新造自有船已交付 6 艘，預計明年將再有 6 艘 11 000 TEU 和 4 艘 2800 TEU 交付營運。

杜書勤說，未來 2 年整體市場新船交船數相對低，須待至 2023 年才會有比較多的交船數量，看好明年陽明新船交付後，對營運會有很大幫助。