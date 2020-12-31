中華電拚5G 再加碼62.5億元採購愛立信5G設備

中華電 (2412-TW) 今 (31) 日公告，向國際設備大廠愛立信採購行動寬頻業務設備，總金額達 62.5 億元，展現拓展 5G 網路設備決心。

在 5G 商轉前，中華電斥資 73.85 億元向愛立信與諾基亞採購 5G 行動寬頻設備，兩家業者協助建置中頻 3.5GHz 及高頻 28GHz 段部署 5G NSA(非獨立組網) 網路，中華電今日宣布再斥資 62.5 億元購買網路設備。

中華電目前全台基地台總數量超過 4200 座，預計明年底前可達 1 萬座，強調以「完整」網路規劃建置基地台。NCC 統計，目前全台 5G 涵蓋率約 26%，預計 2024 年 5G 涵蓋率可達到 80%，中華電配合政府基地台加量、加速計畫，將基地台 5 年建置時間縮短至 3 年完成，估中華電 2023 年全台 5G 涵蓋率可達 99%。

亞太電日前公告為提升通訊網路品質，提供用戶優質電信服務，斥資 25.59 億元向國際電信設備大廠愛立信採購 5G 行動寬頻網路設備，亞太電表示，主要是針對現有網路進行優化及調整，除既有服務外，也準備未來與策略夥伴進行第二階段 5G MOCN(多營運商核心網) 共頻共網之架構調整。