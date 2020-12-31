健保費率元旦起漲至5.17% 受僱者平均每月多繳63元

健保財務連年虧損，衛福部長陳時中今 (31) 日宣布，經行政院核定，自元旦起，健保一般保險費率調漲至 5.17%，受僱者平均每人增加 63 元，低收入戶、替代役等接受政府全額補助的 126 萬人則不受影響。

衛福部下午召開臨時記者會，陳時中親上火線說明，由於健保財務自 2017 年度開始入不敷出，且短絀數逐年擴大，健保署估計，若維持現行費率，2021 年的安全準備將不足一個月保險給付支出的最低法定標準。

衛福部指出，健保最近一次調升費率是在 2010 年 4 月 1 日，由 4.55% 調整為 5.17%，此後則是二度調降，費率自 2016 年降至 4.69% (補充保險費費率連動降為 1.91%) 實施迄今。

為避免財務破產，健保會於今年 11 月 27 日臨時委員會議審查費率時，取得一致共識於 2021 年調升費率，但委員對於調整幅度無法達成一致見解，最後提出二費率建議案，分別為甲案：4.97%、乙案：5.47%~5.52%。

衛福部表示，二方案皆有合理考量，經審慎研議後，為兼顧民眾負擔能力、醫療環境與健保財務健全，採取折衷方案及漸進式調整，衛福部建議，從 1 月 1 日起，一般保險費費率先恢復至二代健保施行前之 5.17% (補充保險費費率依法連動調整至 2.11%)，未來視經濟復甦情形再適時檢討。行政院已在今天院會核定，衛福部也立即發布施行。

衛福部指出，調整後，原本接受政府全額補助約 126 萬民眾，健保保險費負擔皆不受影響；受僱者平均每人增加 63 元，7 成以上每月增加 70 元以內；以月薪 24000 元、30000 元、70000 元及 180000 元為例，每人每月分別增加 34 元、44 元、105 元及 262 元。